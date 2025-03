Así reaccionó Epa Colombia por actos vandálicos del Día de la Mujer: ¿también deberían ir presas?

“No lo hagan, porque si no acá adentro vamos a estar compartiendo celda, mi linda. Que no, que no hay que hacer ese tipo de cosas, que uno puede marchar diferente, haciendo las cosas totalmente diferentes”, aseguró la Epa Colombia.

De hecho, propuso que con la fuerza de sus redes sociales, las mismas que la lanzaron al estrellato, se pueden promover acciones totalmente contrarias a las que protagonizaron estas mujeres y a las que ella llevó a cabo en su momento, cuando dañó la infraestructura de TransMilenio.

Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia, en la entrevista con SEMANA en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“A través de la red social yo puedo impulsar a que nadie dañe los bienes públicos, porque mire las consecuencias tan grandes de uno estar aquí privado de su libertad y que no tenga uno derecho absolutamente a nada; que no haga esto el que lo vaya a hacer. Que si uno sale a marchar, que salgamos a marchar en paz, que no salgamos a dañar los bienes públicos, que no quiero que les pase lo que le pasó a la Epa Colombia. Este delito, que ha pasado por romper tres vidrios, me ha costado muchísimo dinero, me ha costado lágrimas, me ha costado estar privada de la libertad, me ha costado muchísimas cosas. Entonces, que no les pase lo que me ha pasado porque de verdad que es muy duro”, manifestó al insistir en que no querrán terminar como compañera suya dentro del penal.

Posteriormente, a Epa Colombia se le preguntó por la denominada primera línea, ese grupo de personas que adelantó las movilizaciones nacionales en 2021. “Es que yo no sé qué es la primera línea. Me dicen que la primera línea es la persona que también estaba marchando y todo ello, pero pues yo lo que hice fue hacer un video y subirlo. Yo no entiendo nada de que estuvieran dañando ni nada de eso. Arrepentida totalmente. Y entonces que, por favor, me saquen de aquí porque es que ya llevo muchos días y de verdad ya extraño muchísimo a mi hija, mi empresa, mi equipo de trabajo, todo”.

“A mí nunca me habían puesto unas esposas. Me dijeron como que, por favor, necesitamos colocarle unas esposas para que estén en el fallo. Pues yo dije que bueno. Igual no soy un peligro para la sociedad, antes soy un ejemplo para la sociedad, de superación, de que cometí un delito, que cometí un error, pero de ello renací como el ave fénix, cambié, transformé y todo ello, y hoy en día soy una persona diferente. Ya no soy la persona de antes, ahora soy una persona muchísimo mejor”, agregó Epa Colombia al dar cuenta de sus sensaciones cuando quedó detenida por hechos similares a los recién protagonizados en Bogotá en el marco del Día de la Mujer.

“El calendario lo quité porque estaba marcando: voy un día, voy tres días, voy cuatro días... Y me tocó quitarlo porque eso me estaba..., ¡mejor dicho! Me levanto a las 7 de la mañana, estoy en la contada a las 7:30, me baño y todo el día en el planchón. Trato como de leer, pero a veces se me cansan los ojos. Entonces, doy vueltas por los pasillos, camino y ahí me quedo todo el día”, agregó Epa Colombia al dar cuenta del desespero de estar en prisión.

“Sé que cometí un error, pero yo recuerdo que antes de aceptar los cargos, a mí me llevó el fiscal con el abogado a Calima 14, ahorita es Multiplaza, me llevaron allá y me dijeron que hiciéramos un preacuerdo. Que si yo aceptaba los cargos, me quitaban instigación a delinquir con fines terroristas, que es lo que me tiene aquí. Este es el delito que realmente me tiene aquí privada de mi libertad. Cuando yo acepté los cargos, a mí nunca me quitaron ese delito.”, aseguró.

“Entonces, a mí me dieron una cuenta de tres años y ocho meses, por la cual no podía salir de Bogotá, no podía utilizar las redes sociales y todos los 13 de cada mes me tenía que presentar en Paloquemao. Aún así, TransMilenio no estuvo de acuerdo y lo que hicieron fue apelar y mandar a la Corte Suprema, que la Corte Suprema ratificó que eran cinco años, dos meses y 15 días, o sea que yo fui una víctima más de haber aceptado cargos y que me hayan engañado el abogado y el fiscal”, acotó.

Manifestantes, en el día de la mujer, hacen quemas alrededor de la estatua de Luis Carlos Galán. | Foto: Fotomontaje SEMANA