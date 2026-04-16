La capital colombiana enfrentará una jornada marcada por la inestabilidad climática.

De acuerdo con el más reciente pronóstico emitido en el marco del convenio entre el Ideam y del Idiger, Bogotá tendrá lluvias intermitentes desde la mañana, con un incremento en la intensidad de las precipitaciones durante la tarde y primeras horas de la noche.

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Pronóstico del clima en Bogotá hoy: lluvias persistentes afectarán varias localidades durante todo el día

El reporte indica que durante la mañana predominarán condiciones nubosas con lloviznas intermitentes en distintos sectores de la ciudad.

Las zonas más afectadas serán el occidente y sur de Bogotá, particularmente en localidades como Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Usme, donde la humedad será constante desde las primeras horas del día.

Para la tarde, el panorama se tornará más complejo. Se espera un cielo mayormente nublado acompañado de lluvias de variada intensidad que se extenderán hacia el norte y centro de la ciudad.

Localidades como Suba, Usaquén, Engativá, Chapinero y Santa Fe registrarán los eventos más significativos, lo que podría generar afectaciones en la movilidad y acumulación de agua en vías principales.

En la noche, aunque la intensidad de las precipitaciones disminuirá, persistirán algunas lloviznas y lluvias ligeras, especialmente en sectores del norte como Suba y Usaquén.

Posteriormente, se prevé una reducción progresiva de la nubosidad y el retorno de condiciones más secas.

Bogotá tendrá cielo nublado y lluvias durante gran parte del día, con mayor intensidad en la tarde y lloviznas en la noche, según el pronóstico oficial. Foto: Getty Images/iStockphoto

Recomendaciones para hoy ante las lluvias en Bogotá

Ante este escenario, las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos con anticipación, especialmente en horas de la tarde, cuando se espera el mayor volumen de lluvias.

Es clave portar elementos de protección como paraguas o impermeables y estar atentos a posibles encharcamientos o congestión vial en corredores principales.

También se sugiere evitar transitar por zonas propensas a deslizamientos o con antecedentes de inundaciones, en especial en sectores del sur y occidente de la ciudad.

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Para quienes se movilizan en motocicleta o bicicleta, la recomendación es extremar las medidas de precaución debido a la reducción en la visibilidad y el estado resbaladizo de las vías.

El llamado de las autoridades es a mantenerse informados a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia relacionada con las lluvias, en una jornada que confirma la persistencia del clima inestable en la capital.