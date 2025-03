Autopista Norte: cinco razones de por qué se inunda en medio del debate por megaobras en la Sabana de Bogotá

Aunque en un primer momento el alcalde Carlos Fernando Galán criticó con severidad las declaraciones publicadas en video por la exministra Susana Muhamad sobre este documento, se unió a la controversia el presidente Gustavo Petro, quien trinó que “la Sabana de Bogotá no le pertenecía al Distrito” y que el alcalde debía “permitir que la población se exprese” frente al documento.

La ampliación de la Autopista Norte también ha sido todo un tema. Aunque existe un megaproyecto de ampliación desde 2022, denominado Accesos Norte II, que contempla una ampliación de la vía a seis carriles entre las calles 192 y 245 (un tramo de cerca de 5,8 kilómetros) y de la carrera séptima entre las calles 201 y 245, aún no ha podido avanzar debido a varios problemas relacionados con el trámite de la licencia ambiental, que fue archivada por la Anla en mayo de 2024.

“Si se van a invertir billones de pesos en esa ampliación, pues que se inviertan para mejorar el problema y no profundizarlo. No es culpa del sector ambiental que, precisamente, lo que está haciendo es preventivo y no habilitando un proyecto que puede empeorar la situación hacia el futuro; es responsabilidad de todos que empecemos a adecuarnos a una nueva realidad, la del cambio climático y que, de verdad, seriamente, liberemos los espacios del agua”, dijo Muhamad en su momento.