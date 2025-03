El Gobierno Petro pone en jaque megaobras en Bogotá. Alcalde Carlos Fernando Galán advierte violación a la autonomía territorial

Una serie de decisiones de carácter ambiental y financiero del Gobierno Petro durante los últimos años parecen formar parte de la estrategia de la nación para entorpecer los proyectos de infraestructura de Bogotá con los que no está de acuerdo y que no ha podido frenar, a pesar de su constante presión.

Según el alcalde Galán, la expedición de esa resolución, tal como está, dejaría en vilo la realización de 16 proyectos de infraestructura que ya están andando y que no podrían continuar su curso por estar en zonas que ahora serían declaradas como humedales de especial protección. Justamente, obras como la primera línea del metro, la ampliación de la autopista Norte y la extensión de la avenida Boyacá ya habían generado antes graves tensiones entre la nación y el Distrito.

Frente al documento del MinAmbiente, desde la administración distrital han dicho que fue construido de manera “oscura” y “a espaldas de la ciudadanía” porque no tuvo un correcto proceso de participación, por lo que les exigieron al presidente Petro y a la nueva ministra de Ambiente, Lena Estrada, quien asumió el cargo tras la salida de Susana Muhamad, que no expidan la resolución o que, de lo contrario, Bogotá tomará las medidas judiciales necesarias para frenar y proteger no solo la autonomía de la capital, sino la ley.