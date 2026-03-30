Bogotá se prepara para un día marcado por el cielo gris y las lluvias. El pronóstico oficial advierte que las precipitaciones estarán presentes en distintos momentos del día, con variaciones en su intensidad según la zona de la ciudad.
Lluvias en Bogotá: pronóstico y zonas afectadas
La capital colombiana tendrá una jornada típicamente lluviosa, como lo indican Ideam e Idiger.
Desde las primeras horas del día, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con posibilidad de lluvias ligeras especialmente en sectores del oriente y sur de la ciudad.
Con el paso de las horas, el panorama se intensifica.
Durante la tarde, las lluvias serán más frecuentes y de mayor intensidad, con especial impacto en zonas del occidente y centro-oriente de Bogotá.
Este es el momento del día en el que podrían presentarse mayores complicaciones en movilidad, debido a la acumulación de agua en vías principales.
En la noche, aunque las precipitaciones tenderán a disminuir, no desaparecerán del todo.
Se espera la continuidad de lluvias ligeras generalizadas, con mayor persistencia en el sur de la capital.
Todo esto bajo un cielo completamente nublado y una temperatura máxima que apenas alcanzará los 19 °C, lo que mantendrá un ambiente frío durante gran parte de la jornada.
Estas condiciones están asociadas a un ambiente de inestabilidad atmosférica que sigue afectando buena parte del país, favoreciendo la formación de nubosidad y el desarrollo de lluvias en la región Andina.
Clima en Bogotá hoy: lluvias y recomendaciones
Ante este panorama, las autoridades hacen un llamado a la prevención. Se recomienda a los ciudadanos salir con tiempo para evitar contratiempos, especialmente en horas de la tarde cuando las lluvias serán más intensas.
También se aconseja portar paraguas o impermeable, y estar atentos a posibles encharcamientos o afectaciones en la movilidad.
Para quienes se desplazan en vehículo, es clave reducir la velocidad y mantener la distancia de seguridad, ya que las vías mojadas aumentan el riesgo de accidentes.
En zonas con antecedentes de deslizamientos o acumulación de agua, se sugiere estar alerta a cualquier cambio en el entorno, como aumento en el nivel de quebradas o filtraciones en el terreno.
Finalmente, las autoridades recomiendan seguir los canales oficiales de información para monitorear cualquier cambio en el pronóstico y atender oportunamente las indicaciones que se emitan durante la jornada.