Bogotá se prepara para un día marcado por el cielo gris y las lluvias. El pronóstico oficial advierte que las precipitaciones estarán presentes en distintos momentos del día, con variaciones en su intensidad según la zona de la ciudad.

Se intensifican las lluvias en gran parte de Colombia: así será el clima en las próximas 24 horas

Lluvias en Bogotá: pronóstico y zonas afectadas

La capital colombiana tendrá una jornada típicamente lluviosa, como lo indican Ideam e Idiger.

Desde las primeras horas del día, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con posibilidad de lluvias ligeras especialmente en sectores del oriente y sur de la ciudad.

Con el paso de las horas, el panorama se intensifica.

Durante la tarde, las lluvias serán más frecuentes y de mayor intensidad, con especial impacto en zonas del occidente y centro-oriente de Bogotá.

Este es el momento del día en el que podrían presentarse mayores complicaciones en movilidad, debido a la acumulación de agua en vías principales.

En la noche, aunque las precipitaciones tenderán a disminuir, no desaparecerán del todo.

Se espera la continuidad de lluvias ligeras generalizadas, con mayor persistencia en el sur de la capital.

Todo esto bajo un cielo completamente nublado y una temperatura máxima que apenas alcanzará los 19 °C, lo que mantendrá un ambiente frío durante gran parte de la jornada.

Estas condiciones están asociadas a un ambiente de inestabilidad atmosférica que sigue afectando buena parte del país, favoreciendo la formación de nubosidad y el desarrollo de lluvias en la región Andina.

Jornada fría y pasada por agua en Bogotá, con precipitaciones que se intensifican en la tarde y persisten en la noche. Foto: @rickgaviria

Clima en Bogotá hoy: lluvias y recomendaciones

Ante este panorama, las autoridades hacen un llamado a la prevención. Se recomienda a los ciudadanos salir con tiempo para evitar contratiempos, especialmente en horas de la tarde cuando las lluvias serán más intensas.

También se aconseja portar paraguas o impermeable, y estar atentos a posibles encharcamientos o afectaciones en la movilidad.

Para quienes se desplazan en vehículo, es clave reducir la velocidad y mantener la distancia de seguridad, ya que las vías mojadas aumentan el riesgo de accidentes.

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En zonas con antecedentes de deslizamientos o acumulación de agua, se sugiere estar alerta a cualquier cambio en el entorno, como aumento en el nivel de quebradas o filtraciones en el terreno.

Finalmente, las autoridades recomiendan seguir los canales oficiales de información para monitorear cualquier cambio en el pronóstico y atender oportunamente las indicaciones que se emitan durante la jornada.