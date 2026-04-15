Bogotá vivirá jornada musical gratuita de la Orquesta Filarmónica este viernes 17 y sábado 18 de abril

Bogotá volverá a convertirse en escenario de una nueva jornada musical, luego del anuncio de dos conciertos gratuitos abiertos al público, a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB).

Los conciertos se realizarán durante dos fechas; la primera será este viernes 17 de abril a las 3:00 p.m. en el Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán y la segunda jornada se llevará a cabo este sábado 18 de abril a las 4:00 p.m. en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional, sede Bogotá.

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Durante estos dos días, la Orquesta Filarmónica de Bogotá estará a cargo del director invitado Bruno Ferrandis, de Francia, junto con el violinista Ilya Kaler, de Rusia. Ambos artistas liderarán la serie de esta semana llamada “Misticismo arcaico”, la cual tendrá un gran repertorio musical, incluyendo el “Concierto No. 2 para violín” del compositor y pianista Serguéi Prokófiev, y “Los Planetas”, la célebre creación del británico Gustav Holst.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, tanto el Teatro Jorge Eliécer Gaitán como el Auditorio León de Greiff ya cuentan con las condiciones necesarias para recibir al público, que podrá disfrutar, sin costo alguno, de la presentación de dos músicos de alto nivel internacional.

En el caso de Bruno Ferrandis, ha sido galardonado con el título de Director Laureado de la Sinfónica de Santa Rosa, luego de haber sido su Director Musical durante un lapso de 12 temporadas. Ferrandis además ha participado en múltiples disciplinas musicales, entre ellas óperas, ballets y cine.

Dentro de su ya extenso recorrido musical, ha recibido importantes galardones, entre ellos el Gran Premio de la Crítica por su dirección de “Wozzeck” de Manfred Gurlitt, y en los años 2012 y 2013 quedó en primer lugar del premio ASCAP por su programación con la Sinfónica de Santa Rosa.

Por su parte, el violinista Ilya Kaler presenta una educación muy destacada al hacer sus estudios musicales en la Escuela Central de Música de Moscú y el Conservatorio Estatal de Moscú, bajo la dirección de maestros como Zinaida Gilels, Leonid Kogan y Victor Tretiakov.

Kaler es un violinista de talla mundial, reconocido por ser el único en ser galardonado con la medalla de oro en los concursos Tchaikovsky, Sibelius y Paganini. Además, ha actuado junto a múltiples orquestas de Europa y América, donde también se ha destacado como profesor en la Escuela de Música de Eastman (Nueva York) y en la Escuela de Música de la Universidad de Bloomington (Indiana).