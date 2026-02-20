Bomberos de Bogotá controlaron incendio en Mi Gran Parrilla Boyacense; reportan una persona afectada y 90 empleados evacuados

En la tarde de este viernes, 20 de febrero, un fuerte incendio se presentó en la localidad de Barrios Unidos, en la calle 71A con carrera 30. Los hechos se registraron en el restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense. A esta hora, se reporta el control de las llamas por parte de los organismos de emergencia de la ciudad.

#BOGOTÁ. Se presenta incendio estructural en la localidad de Barrios Unidos, en la Av. NQS con calle 71, sentido Norte-Sur. Cuerpo Oficial de Bomberos atienden la emergencia. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.



FACEBOOK👉 https://t.co/tZ1XjdWVhM pic.twitter.com/xeiAiM9itX — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) February 20, 2026

Por medio de las redes sociales, las personas que se movilizan por la NQS reportaron en videos la columna de humo que se observaba desde varios kilómetros a la redonda.

Actualmente, unidades de los Bomberos de Bogotá reportan el control total de la zona; por otra parte, el primer balance señala la afectación de una persona por inhalación de humo de la conflagración, así como la evacuación de 90 empleados del restaurante durante las labores de control y extinción de las llamas.

Por otra parte, las unidades de emergencia aseguraron que el área del incendio quedó asegurada para desarrollar las investigaciones del caso.

Al momento se reporta el control del incendio en un 80%, presentado en uno de los cuatro buitrones del restaurante.

Por medio de sus redes sociales, el Cuerpo de Bomberos ha actualizado de manera permanente la situación del incendio estructural en la edificación, que cuenta con ocho niveles. Los grupos de emergencia reportan que las llamas se han logrado controlar en un 100 %.

“Controlamos un incendio estructural en una edificación de ocho niveles, en la carrera 30 con calle 71. Incidente en desarrollo. El incendio se presenta en los ductos de un restaurante; a la hora, se está haciendo ataque directo y ventilación mecánica. No hay reporte de personas lesionadas”, señalaron los Bomberos de Bogotá por medio de su cuenta de X.

Se reporta enorme incendio en Bogotá, Colombia.

Por otra parte, los organismos de control realizan operaciones para garantizar el flujo del tránsito en la ciudad debido al alto flujo vehicular que presenta la zona en la cual se desarrolla la conflagración.

“Se presenta cierre vial en la localidad de Barrios Unidos, por incendio estructural en la calle 71A con carrera 30. Bomberos Bogotá, Tránsito, ambulancia y Grupo Guía realizan la atención de la novedad. Paso restringido en la zona”, señaló Movilidad de Bogotá.

[05:43 p.m.] Se presenta cierre vial en la localidad de Barrios Unidos, por incendio estructural en la Calle 71A con carrera 30. Paso restringido en la zona.

Las autoridades les piden a las personas que se vean afectadas por la inhalación de humo que asistan en el menor tiempo posible a los centros de atención prioritaria. Además, se recomienda el uso de tapabocas en los barrios cercanos y mantener las ventanas de los domicilios aledaños cerradas en todo momento.

[06:01 p.m.] Se levanta el cierre vial implementado sobre la calle 71A. Se registra alto flujo vehicular en la zona. Tránsito lento.

Tras el proceso de control de las llamas, los efectivos del Cuerpo de Bomberos llevarán a cabo las investigaciones del caso para determinar las causas de la conflagración. Además, se supervisarán las condiciones de operación del restaurante para conocer si se ejecutaron todos los protocolos necesarios para evitar este tipo de incidentes.