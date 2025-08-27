Suscribirse

Bogotá

Cayeron integrantes de la banda que intentó secuestrar a un empresario en una ambulancia en inmediaciones del parque de la 93, en Bogotá

El plan de los secuestradores incluía un segundo automóvil, un vehículo rojo que iba a servir de escolta y otro en el que iban a movilizar a la víctima.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 10:03 p. m.
Capturados los secuestradores que usaron una ambulancia para raptar a un empresario en el parque de la 93.
Capturados los secuestradores que usaron una ambulancia para raptar a un empresario en el Parque de la 93. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Tras más de un año de investigaciones, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación capturaron a dos hombres señalados de participar en el secuestro de un empresario en inmediaciones del parque de la 93. El hecho ocurrió el 8 de junio de 2024 y generó conmoción porque los responsables utilizaron una ambulancia para cometer el delito.

Contexto: Reveladores hallazgos de Secretaría de Salud sobre ambulancia usada para intentar secuestrar a empresario en Bogotá
Capturados los secuestradores que usaron una ambulancia para raptar a un empresario en el parque de la 93.
Capturados los secuestradores que usaron una ambulancia para raptar a un empresario en el parque de la 93. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

De acuerdo con la investigación adelantada por el Gaula de Bogotá, los delincuentes interceptaron a la víctima cuando descendía de su vehículo particular.

Dos hombres lo intimidaron con un arma traumática y lo obligaron a subir al vehículo de emergencias, que estaba registrado a nombre de una empresa de salud, pero que para la fecha de los hechos se encontraba fuera de operación.

Contexto: ¿Delincuentes utilizaron ambulancia para secuestrar a empresario en exclusivo sector de Bogotá? Esto dice la Policía

El plan de los secuestradores incluía un segundo automóvil, un vehículo rojo que iba a servir de escolta y, eventualmente, de transporte alterno de la víctima. Sin embargo, el empresario logró escapar al lanzarse de la ambulancia y huir unas calles más adelante.

Su testimonio, sumado a videos de cámaras de seguridad, entrevistas y la colaboración del propietario de la empresa de ambulancias, permitió identificar a tres implicados.

Capturados los secuestradores que usaron una ambulancia para raptar a un empresario en el parque de la 93.
Capturados los secuestradores que usaron una ambulancia para raptar a un empresario en el parque de la 93. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Las autoridades emitieron tres órdenes de captura. Dos de ellas se materializaron en Ciudad Bolívar y Rafael Uribe, mientras que el tercer involucrado huyó a España. Sobre este último pesa una circular azul de Interpol.

Los capturados presentan antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar, abuso de confianza, lesiones personales y violencia contra servidor público. Ahora deberán responder por secuestro agravado en concurso con intimidación con arma de fuego, delitos que podrían acarrearles condenas superiores a los 16 años de prisión.

Capturados los secuestradores que usaron una ambulancia para raptar a un empresario en el parque de la 93.
Capturados los secuestradores que usaron una ambulancia para raptar a un empresario en el parque de la 93. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Según la Policía Metropolitana, en Bogotá el 92 por ciento de los secuestros reportados han sido esclarecidos, lo que ha permitido la captura de 71 presuntos responsables.

“Continuamos actuando con contundencia frente a quienes pretenden alterar la tranquilidad de los bogotanos e invitamos a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123”, señaló la Policía de Bogotá en un comunicado oficial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tragedia Barranquilla: colapso de una casa de tres pisos deja un hombre muerto

2. El caso de fleteo que tiene indignado a Fico Gutiérrez y lo llevó a ofrecer $25 millones por cualquier atracador que sea denunciado

3. Petro se reunió con sindicato al que dejó plantado por quedarse dormido y alegar que no lo despertaron. Estas son las fotos

4. Los Costeños anuncian cese de actos criminales en Atlántico: alias Castor actúa como supuesto gestor de paz

5. Fifa podría tomar drástica decisión y suspender a esta federación: este es el motivo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

InseguridadGaula de la PolicíaPolicía Metropolitana de Bogotá secuestro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.