Cayeron integrantes de la banda que intentó secuestrar a un empresario en una ambulancia en inmediaciones del parque de la 93, en Bogotá

Tras más de un año de investigaciones, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación capturaron a dos hombres señalados de participar en el secuestro de un empresario en inmediaciones del parque de la 93. El hecho ocurrió el 8 de junio de 2024 y generó conmoción porque los responsables utilizaron una ambulancia para cometer el delito.

Capturados los secuestradores que usaron una ambulancia para raptar a un empresario en el parque de la 93. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

De acuerdo con la investigación adelantada por el Gaula de Bogotá, los delincuentes interceptaron a la víctima cuando descendía de su vehículo particular.

Dos hombres lo intimidaron con un arma traumática y lo obligaron a subir al vehículo de emergencias, que estaba registrado a nombre de una empresa de salud, pero que para la fecha de los hechos se encontraba fuera de operación.

El plan de los secuestradores incluía un segundo automóvil, un vehículo rojo que iba a servir de escolta y, eventualmente, de transporte alterno de la víctima. Sin embargo, el empresario logró escapar al lanzarse de la ambulancia y huir unas calles más adelante.

Su testimonio, sumado a videos de cámaras de seguridad, entrevistas y la colaboración del propietario de la empresa de ambulancias, permitió identificar a tres implicados.

Las autoridades emitieron tres órdenes de captura. Dos de ellas se materializaron en Ciudad Bolívar y Rafael Uribe, mientras que el tercer involucrado huyó a España. Sobre este último pesa una circular azul de Interpol.

Los capturados presentan antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar, abuso de confianza, lesiones personales y violencia contra servidor público. Ahora deberán responder por secuestro agravado en concurso con intimidación con arma de fuego, delitos que podrían acarrearles condenas superiores a los 16 años de prisión.

Según la Policía Metropolitana, en Bogotá el 92 por ciento de los secuestros reportados han sido esclarecidos, lo que ha permitido la captura de 71 presuntos responsables.