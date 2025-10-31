Suscribirse

Bogotá

Con insultos y groserías, vigilante de TransMilenio enfrenta a pasajera que le habría pedido ayuda con una ruta: quedó en video

En las imágenes se observa a una mujer grabando con su teléfono mientras le reclama a la funcionaria.

Redacción Semana
31 de octubre de 2025, 10:19 p. m.
El video generó todo tipo de reacciones en redes sociales.
El video generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Un video difundido en la red social X por la cuenta Colombia Oscura muestra el momento en que, al parecer, dentro de una estación del sistema TransMilenio, una vigilante se enfrenta en voz alta con una pasajera y le responde con insultos y palabras fuertes.

El intercambio, captado por la cámara del celular de la usuaria, que habría sido víctima, generó diversidad de reacciones en los usuarios.

Ofertas de empleo en Bogotá: revise las vacantes activas esta semana

En las imágenes, que duran apenas unos segundos, se observa a una mujer grabando con su teléfono mientras le reclama a la funcionaria. Según lo que se escucha en la grabación, la pasajera le habría pedido a la vigilante que le ayudara a ubicar una ruta. La respuesta de la vigilante, en tono desafiante, incluye frases groseras e indebidas dirigidas a quien graba.

También se le oye decir palabras ofensivas y preguntar por qué la graba en el video. El material no permite conocer con exactitud el origen del conflicto ni las circunstancias previas al cruce de palabras, ni en qué estación del TransMilenio ocurrió.

La difusión de ese video produjo una mezcla de comentarios en X. En los seguidores de la cuenta Colombia Oscura, se pudieron leer tanto mensajes de indignación como de apoyo, tanto hacia la pasajera como hacia la vigilante.

Demandan decreto de Carlos Fernando Galán que tiene en jaque a los motociclistas en Bogotá: estos son los motivos

Algunos usuarios criticaron con fuerza el lenguaje empleado por la guarda, calificándolo de “inaceptable” para alguien que cumple funciones de atención al público.

“No hay justificación para que una funcionaria insulte así a una usuaria”, escribió uno de ellos. Otro comentario señaló: “Así son muchos vigilantes, creen que tienen poder y terminan tratándonos mal”.

Sin embargo, también hubo quienes defendieron a la trabajadora de seguridad y cuestionaron las actitudes de ciertos pasajeros dentro del sistema: “Me alegra por la guarda; su labor es proteger, no hacer guías de rutas”, comentó un usuario, mientras otro añadió: “Ojalá así fueran de bravas para controlar a los colados, porque ahí sí se quedan quietas”.

Algunos más matizaron el debate, señalando que los enfrentamientos verbales suelen ser el resultado de provocaciones o malentendidos. “No defiendo a ninguna, pero hay usuarios que buscan grabar para victimizarse y así dejar mal al vigilante”, escribió otra persona.

Identifican a las dos personas que murieron en terrible accidente en Bogotá: amigo contó quiénes eran y a dónde iban

La publicación generó un fuerte debate sobre las verdaderas funciones de los guardas de seguridad en TransMilenio. Según la información del sistema, estos trabajadores no están encargados de orientar a los usuarios sobre las rutas ni de brindar información operativa, sino de velar por la seguridad en las estaciones, prevenir riñas, controlar el acceso y apoyar en situaciones de emergencia.

