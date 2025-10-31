Con insultos y groserías, vigilante de TransMilenio enfrenta a pasajera que le habría pedido ayuda con una ruta: quedó en video

Un video difundido en la red social X por la cuenta Colombia Oscura muestra el momento en que, al parecer, dentro de una estación del sistema TransMilenio, una vigilante se enfrenta en voz alta con una pasajera y le responde con insultos y palabras fuertes.

El intercambio, captado por la cámara del celular de la usuaria, que habría sido víctima, generó diversidad de reacciones en los usuarios.

En las imágenes, que duran apenas unos segundos, se observa a una mujer grabando con su teléfono mientras le reclama a la funcionaria. Según lo que se escucha en la grabación, la pasajera le habría pedido a la vigilante que le ayudara a ubicar una ruta. La respuesta de la vigilante, en tono desafiante, incluye frases groseras e indebidas dirigidas a quien graba.

También se le oye decir palabras ofensivas y preguntar por qué la graba en el video. El material no permite conocer con exactitud el origen del conflicto ni las circunstancias previas al cruce de palabras, ni en qué estación del TransMilenio ocurrió.

La difusión de ese video produjo una mezcla de comentarios en X. En los seguidores de la cuenta Colombia Oscura, se pudieron leer tanto mensajes de indignación como de apoyo, tanto hacia la pasajera como hacia la vigilante.

Algunos usuarios criticaron con fuerza el lenguaje empleado por la guarda, calificándolo de “inaceptable” para alguien que cumple funciones de atención al público.

“No hay justificación para que una funcionaria insulte así a una usuaria”, escribió uno de ellos. Otro comentario señaló: “Así son muchos vigilantes, creen que tienen poder y terminan tratándonos mal”.

Sin embargo, también hubo quienes defendieron a la trabajadora de seguridad y cuestionaron las actitudes de ciertos pasajeros dentro del sistema: “Me alegra por la guarda; su labor es proteger, no hacer guías de rutas”, comentó un usuario, mientras otro añadió: “Ojalá así fueran de bravas para controlar a los colados, porque ahí sí se quedan quietas”.

Algunos más matizaron el debate, señalando que los enfrentamientos verbales suelen ser el resultado de provocaciones o malentendidos. “No defiendo a ninguna, pero hay usuarios que buscan grabar para victimizarse y así dejar mal al vigilante”, escribió otra persona.