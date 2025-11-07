Descartan presencia de material explosivo en almacén de Falabella tras evacuación del centro comercial Fontanar

El pasado fin de semana, Falabella anunció por medio de sus redes sociales que, tras una serie de inspecciones, se encontraron tres petardos de bajo alcance en sus tiendas ubicadas en los centros comerciales La Felicidad, Titán Plaza y Centro Mayor, en la ciudad de Bogotá.

En dicha oportunidad, los cuerpos especializados de la Policía de Bogotá realizaron las labores de control de los artefactos, lo que permitió la reapertura de las tiendas afectadas.

Nueva alerta en una sede de Falabella

En horas de la tarde del 7 de noviembre de 2025, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, publicó en sus redes sociales un posible nuevo caso de hallazgo de material explosivo en las instalaciones de una tienda de Falabella.

“De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de la Sabana, durante una visita rutinaria realizada al almacén Falabella del centro comercial Fontanar, ubicado en el municipio de Chía, los caninos especializados detectaron posibles trazas de material explosivo”, destacó el funcionario.

Por medio de su cuenta oficial, el mandatario señaló que, tras una serie de inspecciones de rutina, se encontraron muestras de un posible material explosivo, razón por la cual fue necesaria la evacuación del lugar.

De manera preventiva, en ese momento las autoridades adelantaron la evacuación del centro comercial mientras se desarrollaban las labores de verificación y control para garantizar la seguridad de los visitantes y del personal que se encontraba en el lugar.

Hallazgos de las autoridades tras las inspecciones

Tras la evacuación de las personas que se encontraban en la tienda Falabella, los cuerpos especializados de la Policía Nacional descartaron la presencia de material explosivo.

“Luego de una nueva verificación del sitio y de una inspección detallada en el entorno, las autoridades, después de aplicar los protocolos de reconfirmación para la detección de materiales o trazas explosivas, descartaron la presencia de cualquier tipo de artefacto peligroso. En consecuencia, se ha restablecido la normalidad en el centro comercial Fontanar, permitiendo el regreso seguro de visitantes y trabajadores a sus actividades habituales”, puntualizó el gobernador en una nueva publicación.

Actualmente, los comercios se encuentran ofreciendo sus diversos servicios, y los miles de usuarios que visitan el lugar lo hacen de manera rutinaria.