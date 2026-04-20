Giro en el caso de la mujer supuestamente atacada con químico en Bogotá: autoridades entregan primera hipótesis

Un nuevo reporte de alteración del orden público se registró en Bogotá durante la tarde de este lunes 20 de abril. Cámaras de seguridad de la localidad de Teusaquillo captaron el momento en que una mujer, que se movilizaba en su vehículo particular, fue interceptada por dos hombres a plena luz del día.

El estremecedor testimonio de mujer que sobrevivió a un ataque sicarial en La Guajira estando embarazada

El material audiovisual muestra el instante en que la conductora es abordada y obligada a descender de su automóvil antes de ser atacada con una sustancia.

En las grabaciones se observa un vehículo de color negro estacionado al lado de la acera. En ese punto, la conductora es interceptada inicialmente por un sujeto que vestía chaqueta azul y pantalón blanco; segundos después, un segundo hombre con indumentaria oscura se suma a la acción.

#ALERTA 🚨 Siendo las 3:35PM de este 20ABR, se registró un v¡olento asalto en el que delincuentes arrojaron una sustancia química al rostro de una persona para doblegarla y despojarla de sus pertenencias. Ocurrió en la loc/Teusaquillo (Bogotá) y quedó captado por cam/seguridad. pic.twitter.com/5Go8AczzTK — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 20, 2026

Ambos individuos utilizaban tapabocas para ocultar su identidad. Tras obligar a la mujer a salir del auto, los usuarios inicialmente señalaron que los sujetos supuestamente habrían arrojado una sustancia contra su rostro, para luego emprender la huída. La víctima recibió auxilio de transeúntes y residentes que presenciaron el hecho.

Investigación y versión oficial de la Policía

Aunque las primeras versiones difundidas por usuarios en redes sociales sugerían que se trataba de un robo bajo la modalidad de atraco, SEMANA se puso en contacto con la Policía Metropolitana de Bogotá, que entregó un reporte oficial que modifica la hipótesis inicial del caso.

Tras realizar las diligencias preliminares en el lugar de los hechos, las autoridades determinaron que el móvil del ataque responde a circunstancias distintas a la delincuencia común.

“La patrulla de vigilancia atiende un motivo de policía en la carrera 25 con calle 50, localidad de Teusaquillo, donde observan a una ciudadana en el suelo; al auxiliarla, manifestó que le habían lanzado gas pimienta”, informaron fuentes de la institución.

Con esta declaración, la institución desestimó el uso de químicos corrosivos o sustancias de alta peligrosidad, confirmando que se trató de un agente irritante de uso civil.

Motivaciones del ataque

Respecto a la intención de los agresores, los investigadores descartaron que el objetivo fuera el robo del vehículo o de las pertenencias de la ciudadana.

“Este hecho sería al parecer por temas de deudas con unos arrendatarios de un inmueble y se descarta que sea un hurto”, aclaró la Policía Nacional tras entrevistar a la víctima y verificar los antecedentes de la situación.

Las autoridades confirmaron que ya se adelantan las labores de identificación de los responsables a través del seguimiento por cámaras de seguridad del sector de Teusaquillo.

Por el momento, el caso es tratado como una agresión personal derivada de un conflicto civil por arrendamiento, mientras que la mujer afectada se recupera de los efectos del gas tras recibir atención médica.