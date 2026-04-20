Habló actriz de ‘Sin senos sí hay paraíso’ que estaba en el set en medio de la tragedia: desmintió rumor que circula en redes

El pasado sábado 18 de abril, dos personas que hacían parte de la producción de la novela Sin senos sí hay paraíso murieron tras ser atacadas con un arma blanca por un hombre que llegó hasta el lugar donde se llevaba a cabo el rodaje, en el sector de Los Laches, en el centro de Bogotá.

Luego, el atacante, un individuo identificado como José Cubillos García, de 23 años, fue linchado y también murió.

Las otras dos víctimas mortales fueron identificadas como Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, miembro de la logística de producción, y Henry Alberto Benavides, de 45 años, un conductor de camión de producciones.

Caso ‘Sin senos sí hay paraíso’ podría tomar giro inesperado: Policía contó detalle clave que se desconocía

Este lunes 20 de abril, habló Marisol Correa Vega, actriz del elenco y quien estaba en el set de grabación cuando se presentó todo.

De acuerdo con la artista en entrevista con el programa Mañana Blu, lo que hicieron las dos personas que fueron detenidas en el lugar fue evitar que ocurriera una tragedia mayor.

Por otra parte, frente a rumores en redes sociales de que, después de la tragedia, a los artistas los habrían obligado a seguir grabando, Correa dijo que eso no era cierto.

Momento exacto en que el atacante toma por la espalda a Henry Alberto Benavides y lo ataca con el arma blanca. Foto: Suministrada (API)

“Definitivamente no, yo estaba ahí en set; poco después entró la directora al set a decir ‘fuera del aire, tenemos que parar’”, recalcó la actriz en la emisora citada.

Posteriormente, según Correa, pidieron a todos los presentes en el set de grabación que mantuvieran la calma y que no salieran del lugar.

“Nos tuvieron ahí durante un tiempo esperando que llegara la policía, esperando que todo estuviera tranquilo y estuviera acordonado para nosotros empezar a salir, para que todo mundo empezara a salir. Pero definitivamente apenas se dio la noticia, se dio el fuera del aire, no seguimos grabando”, insistió.

El video del ataque en una producción de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’ en el centro de Bogotá. Los capturados quedaron en libertad

La actriz también aprovechó para aclarar en Mañana Blu que las grabaciones no se estaban llevando a cabo en la calle, sino dentro de una universidad. No obstante, aprovechó para hacer un llamado.

“Sí hace falta que las productoras audiovisuales refuercen un cordón de seguridad o que hagan un llamado a la policía. Realmente yo siento que es un trabajo conjunto, porque claro, aquí estamos hablando de este hecho superlamentable, superdoloroso, pero no lo podemos aislar de lo que está pasando en la ciudad, porque esto nos ocurrió hoy a nosotros como gremio, pero pudo haber ocurrido también en otros espacios y ha ocurrido”, resaltó Correa en Mañanas Blu.