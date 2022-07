Hombre denuncia millonario cobro en el recibo de luz de un apartamento desocupado en Bogotá

Un colombiano recientemente interpuso una denuncia contra la electrificadora Enel Colombia, la cual exige el pago de una factura de luz al usuario identificado como Mauricio Sandoval, por un valor superior a los 9 millones de pesos, además de un excedente por reconexión y el cambio de un contador a sugerencia de la empresa.

El usuario afirma que el cobro está siendo realizado a un apartamento de su propiedad que se encuentra desocupado hace varios meses en Bogotá. El hombre explicó al medio local Alerta Bogotá que desde el año pasado reside en la ciudad de Popayán por razones laborales y que solo regresa a la capital de vez en cuando.

En marzo del año en curso, funcionarios de Enel Colombia se aproximaron a la vivienda de Mauricio en Bogotá, debido a una reducción significativa en el consumo de energía, sin un previo aviso o notificación, por lo que realizaron el corte del servicio en ese momento.

Sandoval contó a SEMANA que debido a que tanto él como su mamá actualmente residen en la ciudad de Popayán, los costos de la factura de luz disminuyeron, pasando de cobrar 130 mil pesos a 60 mil pesos por mes.

Posteriormente, el servicio de energía fue restablecido y la empresa pasó el cobro por reconexión, el cual tenía un valor de 300 mil pesos. Adicional a ello, la electrificadora indicó a Sandoval que debía realizar el cambio de contador, es decir, pasar de análogo a uno digital, ya que al parecer el equipo antiguo presentaba problemas. Al realizar el cambio, Enel Colombia, por medio de la factura, cobró el costo del nuevo equipo por 700 mil pesos.

Debido a la situación, la empresa explicó por medio de un comunicado que luego de realizar una respectiva inspección encontraron que “una persona ajena a la compañía alteró el equipo de medidas del predio y sus correspondientes elementos de seguridad, reduciendo el registro de la energía consumida y con ello el valor a pagar por el servicio, de allí la liquidación por un valor de $9.474.591″.

Enel Colombia asegura que Mauricio Sandoval fue informado oportunamente acerca de las anomalías encontradas en el equipo de medidas, brindándole la posibilidad de presentar explicaciones y de solicitar, aportar y controvertir los hallazgos. “Sin embargo, este no proporcionó respuesta a los recursos puestos a su disposición en los plazos establecidos”, añadió.

Por su parte, Sandoval explica que él notificó a la compañía, a través de un correo electrónico, acerca de su mudanza y que, por esta razón, el recinto estaría desocupado por tiempo indefinido, lo cual traería reducciones en el servicio de energía.

Incluso, a través de diversos canales de comunicación, el hombre ha proporcionado pruebas como tiquetes de avión, lo que demuestra que no se encuentra residiendo en el domicilio. Por lo pronto, el afectado acudió con una queja a la Superintendencia de Servicios Públicos y espera poder resolver esta situación pronto.

