Esposa de Luis Ernesto Gómez está en lista de candidatos a la Contraloría y estalla la controversia | ¿Por qué?

#hilo

Los nuevos 10 elegibles a Contralor.

Excluidos implicados en el robo de 500mil millones.

Se aplica meritocracia (mejores puntajes) y cuota de género.

Bancada: Elijamos alguien q no esté untad@, q no sea ficha del Contralor, q no tenga padrinos corruptos. Aquí un análisis:👇🏽 pic.twitter.com/BctCM6HJvI