Joven denuncia robo de su computador a plena luz del día en un café al norte de Bogotá. La pérdida es de seis millones de pesos

Por medio de redes sociales, un joven denunció el millonario robo del cual fue víctima cuando estaba en un café al norte de Bogotá.

A través de Twitter, el usuario Jaime Sanín contó que sus pertenencias le fueron robadas sin que se diera cuenta, mientras estaba compartiendo en un café de la calle 70 con carrera 5. En una serie de publicaciones, el abogado egresado de la Universidad de los Andes dio detalles de la situación y publicó imágenes de los presuntos responsables del hecho.

Acá se ve a la ladrona saliendo: pic.twitter.com/FWYThdcKZN — jaime sanín (@jsanin) June 30, 2023

“Me acaban de robar una maleta con mi computador en la calle 72 con 5 en Bogotá. Por favor compartir esta imagen por si alguien conoce a la ladrona. Fueron ella y un hombre bajito de unos 35 años”, trinó el joven sobre la mujer que habría sido la responsable del hurto a plena luz del día.

Acto seguido, Sanín publicó el fragmento en el que se evidencia que la sospechosa ingresa al lugar, se acerca a la recepción para luego irse del establecimiento. En el video, ella viste una blusa beige, un saco café, pantalones azules con rotos en las rodillas, calzado deportivo blanco y una maleta negra.

La mujer sospechosa de cometer el robo. - Foto: Twitter: @jsanin

En otra de las cámaras, el joven mostró que la mujer se encontró a las afueras del local con un hombre, insinuando que sería su cómplice en el crimen. La persona en cuestión viste un saco azul oscuro, jeans azules, zapatos cafés y gafas negras, las cuales nunca se quita en las imágenes publicadas.

“Esta fue la pareja que ayer robó mi computador en la calle 72 con carrera 5. El hombre nunca se quitó las gafas oscuras”, indicó Sanín en su cuenta de Twitter. Del mismo modo, señaló que las cámaras mostraron que ambos llegaron al local en un Mazda 6, del cual es difícil leer la placa por la calidad del video.

En otro video, el joven señala que la pareja se sentó afuera del local, pero el hombre habría mirado el computador por medio de la ventana, el cual estaba en la maleta de Sanín. La víctima del robo solicitó que las autoridades se hagan cargo del hecho para dar con la identidad y posterior captura de los ladrones. En cuestión de días, los trinos de Twitter se hicieron virales.

La presunta pareja de ladrones. - Foto: Twitter: @jsanin

A través de otro mensaje, Sanín afirmó que la pareja presuntamente estaría dedicada al hurto de pertenencias en cafés y restaurantes de Bogotá. El dispositivo cuesta alrededor de seis millones de pesos y el robo se perpetró mientras él compartía con su madre en el establecimiento.

El carro en el que llegó la pareja. - Foto: Twitter: @jsanin

En otra publicación, el joven aprovechó la situación para reflexionar sobre la normalización de “dar papaya”. Varios internautas criticaron que por ser ‘gomelo’, permitió que lo robaran de esa manera.

“Nos acostumbramos a una realidad que está muy lejos de ser normal. Damos por hecho que existe algo como ‘dejarse robar’ y vemos acciones cotidianas como ‘dar papaya’. Nadie se deja robar, ni debería uno culpar a nadie por ‘dar papaya’. Robar no es normal. No poder sacar el celular en la calle no es normal. No poder confiar en la gente no es normal. Partir siempre de la mala fe no es normal. Ver la desdicha ajena como un triunfo propio no es normal. No poder salir a ciertas horas o a ciertos sitios no es normal”, declaró Sanín.