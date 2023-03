Lo último: estalla escándalo por posible acoso sexual a funcionarias de TransMilenio; Procuraduría abre investigación

La Procuraduría General de la Nación indaga a funcionarios por establecer de TransMilenio S.A. por presunto acoso sexual, chantaje y abuso de poder con funcionarias.

El Ministerio Público corrobora las denuncias en los medios de comunicación, en las que se informa las conductas irregulares de un servidor público del servicio de transporte, cuando al parecer, en ejercicio de su cargo directivo, chantajeaba y solicitaba beneficios sexuales a las empleadas para mantener sus empleos.

Finalmente, la Procuraduría segunda distrital busca identificar el posible responsable de estas acciones y ordenó la práctica de pruebas pertinentes para esclarecer el asunto.

Hasta el momento, la indagación del ministerio público cobija a funcionarios por determinar, precisamente, porque lo que buscan los investigadores es establecer cuántas personas de la empresa están involucrados en este tipo de hechos.

Casos en TransMilenio no paran

Y es que, los casos de acoso sexual en TransMilenio no paran. No solamente el problema radica en casos contra funcionarias de TransMilenio, sino también contra usuarias.

En las últimas horas, una joven fue víctima de un hombre que, según su relato, se le acercó insistentemente y al ver que ella se alejaba, la siguió. Lo peor, sin importarle nada, el sujeto se masturbó delante de ella.

El repudiable hecho ocurrió en la estación de TransMilenio Suba Calle 100, al norte de la ciudad.

“Un hombre que, no conozco, empezó a acercarse mucho. Yo, cambiaba de parte (lugar) para tratar de alejarme de él y me seguía persiguiendo. Llegó un punto en que el hombre empezó a masturbarse y a tocarse en la estación de TransMilenio”, relató Geraldine Peña, víctima de acoso, a City Noticias.

De acuerdo con el relato de la joven, que es abogada, tomó el primer articulado que llegó a la estación para huir del sujeto; sin embargo, dijo, el hombre también subió al bus para seguirla. Al percatarse que era perseguida, contó, acudió al conductor en busca de ayuda, pero no la habría conseguido.

“Le pedí al conductor que me colaborara, que llamara a la Policía porque yo necesitaba ayuda. Me dijo que no lo iba a hacer porque no iba a pasar nada”, añadió.

Tras no tener apoyo, la mujer descendió del articulado en la siguiente estación y ubicó a un bachiller de la Policía.

“El hombre, con un descaro total, mirándonos a los ojos, me dijo que por qué me atrevía a bajarlo del TransMilenio. Le dije: me estabas acosando y te estabas masturbando frente a mí en una estación”, añadió.

Fue tal el descaro de hombre que le respondió: “Yo me masturbo donde quiera”.

Luego de 30 minutos de espera, llegaron uniformados de la Policía a atender el caso. “Ella (la auxiliar) pidió refuerzos y nadie llegó, me tocó a mí llamar a la línea 123 para pedir apoyo para la policía, porque estaba temiendo por su seguridad”, agregó.

Cuando el sindicado fue abordado y requisado por los uniformados, “le quitan una bolsa de marihuana y lo dejan ir. Solo le pidieron el número de cédula, no el documento, dio un número falso y se va”.

La joven mujer asegura que de nada sirvió la espera porque no pudo entablar una denuncia, ya que “tras una hora, no pude denunciar, no hay a quién denunciar”.

Según fuentes de la Procuraduría, en los próximos días se conocerán las citaciones de la Procuraduría para que entreguen las explicaciones del caso.