Menor falleció tras comer un refrigerio escolar; investigan si hubo falencias en la atención

Según las primeras versiones, la menor se habría atorado mientras consumía el refrigerio. Al parecer, no recibió atención inmediata y la ambulancia tardó en llegar al lugar.

Dicha situación ocurrió en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, donde una estudiante del colegio Salitre, sede C, consumió vidrio molido debido a que el material resultó dentro de un refrigerio escolar.

Contraloría denuncia que más de 44.000 niños no reciben alimentación escolar del PAE en el Cauca

Desde Popayán, el contralor Carlos Mario Zuluaga encendió las alarmas porque más de 44.894 niños, niñas y adolescentes de la Entidad Territorial del Cauca (ETC) no están recibiendo alimentación escolar. De acuerdo con el funcionario, las zonas afectadas son Macizo y Norte, donde las entidades territoriales no estarían cumpliendo los principios de planeación necesarios para garantizar la contratación del servicio.