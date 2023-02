Menor consumió vidrio molido en un refrigerio escolar y está en grave estado de salud

Un hecho bastante preocupante tuvo lugar en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, donde una estudiante del colegio Salitre, sede C, consumió vidrio molido debido a que el material resultó dentro de un refrigerio escolar.

A causa de las circunstancias, la menor fue ingresada en un hospital para recibir atención especializada, pues su salud se vio gravemente afectada a causa del material que ingirió.

Frente a este caso, la Secretaría Distrital de Educación manifestó su preocupación por la salud de la estudiante. Así mismo, indicó que se pondrá en contacto con la familia para hacer acompañamiento en lo que se requiera.

Por otra parte, la Secretaría de Educación adelanta la investigación pertinente desde la planta de producción y ensamble del producto, para poder realizar la trazabilidad del lote, así como de los controles que se generan a través de la interventoría del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La Secretaría de Educación indicó que adelanta la investigación para establecer cómo habría llegado dicho material al producto. Imagen de referencia, sin relación con el caso en mención. - Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

De acuerdo con lo informado desde la Secretaría de Educación, “se determinó que la novedad presentada se dio por fuera de la institución educativa”. No obstante, anotó que “la interventoría del Programa de Alimentación Escolar realizará, este jueves 16 de febrero, una visita de seguimiento a la institución educativa; con el objetivo de recoger los elementos de trazabilidad que permitan un análisis y respuesta de la situación”.

Llama la atención que, según la entidad, nunca había tenido antecedentes de un caso similar.

“El Programa de Alimentación Escolar actualmente cuenta con 32 proveedores de alimentos a través de los cuales se adquieren 64 productos diferentes que componen los menús diseñados. La Secretaría de Educación trabaja para entregar cerca de 800.000 refrigerios escolares diariamente con altos estándares nutricionales y variedad de alimentos, necesarios para el crecimiento y desarrollo de los niños”, anotó su pronunciamiento.

En Bogotá, el Programa de Alimentación Escolar actualmente cuenta con 32 proveedores de alimentos a través de los cuales se adquieren 64 productos diferentes que componen los menús diseñados. (Imagen de referencia). - Foto: PAE Piedecuesta

Que los niños y niñas no se queden sin alimentación: advertencia de Procuraduría para cumplimiento de PAE

A principios de febrero, la Procuraduría General de la Nación emitió cinco recomendaciones fundamentales para las Entidades Territoriales Certificadas (gobernaciones y alcaldías) encargadas de contratar y suministrar los alimentos estipulados en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, con recursos provenientes del Sistema General de Regalías.

En una comunicación dirigida a gobernadores, alcaldes, secretarios de educación, directivos, gerentes y coordinadores PAE de entidades territoriales de todo el país, el Ministerio Público recordó que a través de su delegada para el Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías ejerce vigilancia superior sobre estos recursos y quienes los administran. Además, está en la obligación de hacer las precisiones del caso para garantizar la aprobación de los proyectos de inversión y evitar fallas que impliquen posibles faltas disciplinarias.

Y es que, sin duda alguna, el Programa de Alimentación Escolar PAE, que brinda un complemento alimentario a niños, niñas y adolescentes de todo el país matriculados en el sistema público de educación, sigue siendo un dolor de cabeza para los organismos de control.

La Procuraduría hizo un llamado para que las entidades territoriales vigilen detalladamente el funcionamiento del PAE, garantizando su cobertura y correcto funcionamiento. (Imagen de referencia). - Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo revela que en cuatro departamentos donde se hizo una revisión preliminar del PAE se encontró que el 16 % de las instituciones educativas no cuenta con cocina, el 26 % no tiene un lugar de almacenamiento, el 15 % carece de comedor y el 22 % no dispone de un sitio para la refrigeración de alimentos.

Entre las recomendaciones más importantes, la Procuraduría General de la Nación pide garantizar inicio oportuno y continuidad del servicio durante los 180 días del calendario escolar, población a atender de acuerdo a los criterios de priorización, definición de la modalidad y tipo de complemento a suministrar con los respectivos documentos del ciclo de menú por sede educativa y fijar el costo de la ración a suministrar detallando la metodología empleada.

Garantizar la cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad en la entrega de los alimentos de las raciones establecidas , (…) contando con un plan de saneamiento y aplicando las buenas prácticas de manufactura.

Comprar alimentos a pequeños productores agropecuarios locales o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitarios locales y sus organizaciones en un porcentaje mínimo del 30% del valor total de los recursos.

Llevar un control de las actividades realizadas y de todos los componentes y recursos necesarios para que el programa se desarrolle adecuadamente.

Dar estricto cumplimiento a la vigilancia por parte de la comunidad educativa y los informes periódicos que debe presentar el interventor acerca de la operación del PAE.

Finalmente, la Procuraduría recordó que en ningún caso coacciona o coadministra, sino que “actúa como articuladora, extendiendo recomendaciones y llamados al cumplimiento normativo, pero son los gobernadores, alcaldes y demás funcionarios quienes deben garantizar la prestación del servicio en las condiciones de calidad y continuidad exigidas”.