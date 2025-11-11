Así está la movilidad entre Bogotá y Villavicencio este martes 11 de noviembre: paso tipo semáforo en la Vía al Llano

La Vía al Llano —la carretera que conecta a Bogotá con Villavicencio— mantiene este martes 11 de noviembre un paso controlado por la variante a la antigua calzada después del deslizamiento registrado en el kilómetro 18, a la altura de Chipaque, en Cundinamarca. El concesionario Coviandina y las autoridades de tránsito mantienen la operación bajo la modalidad conocida como “Tipo Semáforo”.

¿Qué significa “Tipo Semáforo”?

La medida permite el tránsito alternado por la variante: en condiciones habituales se habilitan hasta 400 vehículos en sentido Villavicencio-Bogotá y 300 vehículos en sentido Bogotá-Villavicencio. Sin embargo, la priorización del paso se ajusta de forma dinámica según el comportamiento y el volumen del tráfico; no hay horarios fijos definidos hasta el momento. Esto quiere decir que los conteos por sentido pueden aumentar o reducirse en función de las filas.

Estado del corredor, cortes y filas

Hasta el momento se ha registrado alternancia del paso por la variante y la presencia de filas en distintos puntos. Entre los cortes se ha mantenido, según Corviandi: a las 5:30 a. m. la variante K18+300–19+200 habilitada en sentido Bogotá-Villavicencio; a las 7:20 a. m. la misma variante con filas hasta K10+900 en sentido Bogotá-Villavicencio y espera en K29+800 sentido Villavicencio-Bogotá; y durante la mañana y la tarde se repitieron cambios similares con filas que en distintos momentos alcanzaron hasta K28+000 o K29+000.

Además del paso controlado por la variante, Coviandina informó reducción de carril en varios túneles y sectores: se reportó reducción de carril en el túnel 5 (tercer tercio), en el túnel Nuevo Quebradablanca y en el túnel Buenavista I; también hubo reducción de calzada entre K64+800 y K65+065.

En otros tramos se dispuso paso a un solo carril en el túnel Quebradablanca y en el sector K69+350, y cierre preventivo del carril derecho entre K36+500 y K37+100. Estas restricciones hacen parte de labores de mantenimiento y de ajustes por la emergencia en el talud.

El reporte matutino indicó “tiempo seco” y flujo vehicular moderado en los primeros cortes del día. A lo largo de la jornada la circulación fue variando según la alternancia del semáforo y la formación de filas en la variante.

La medida de paso alternado fue activada tras un deslizamiento en septiembre que afectó la calzada principal en el sector del kilómetro 18+300. Desde entonces se han desarrollado labores de remoción, estabilización y habilitación de la antigua vía como alternativa temporal.