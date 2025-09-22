Suscribirse

Bogotá

Movilidad hoy, lunes 22 de septiembre del 2025: así avanza el tránsito en las principales vías de Bogotá

Secretaría de Movilidad confirmó que hoy no se adelanta jornada de Día sin carro y sin moto.

Redacción Semana
22 de septiembre de 2025, 3:50 p. m.
En agosto, las autoridades de Bogotá han impuesto más de 60 comparendos a motocicletas que han invadido por los andenes.
Secretaría de Movilidad confirmó que hoy no se adelanta la jornada de Día sin carro y sin moto. | Foto: Twitter Movilidad Bogotá.

Durante la mañana de este lunes 22 de septiembre de 2025, se registra alta congestión en la calle 48L sur con carrera Quinta en el barrio Bochica de Rafael Uribe Uribe, tras un accidente de tránsito con una persona fallecida en la vía.

Contexto: Línea 1 del Metro de Bogotá alcanza el 62% de avance de la obra: por fin el sueño será realidad
El éxodo de Semana Santa genera alto flujo en los principales corredores viales.
Movilidad en Bogotá este 22 de septiembre. | Foto: movilidadbogota

También se ha reportado una manifestación en la carrera 50 con calle Tercera en el barrio Primavera, en Puente Aranda. Estas situaciones impactan la movilidad y la operación de rutas TransMiZonal de TransMilenio.

Hay que recordar que para este lunes 22 de septiembre no está programada ninguna jornada de Día sin carro y sin moto en Bogotá y que la información que ha circulado por redes sociales es falsa.

Nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá Febrero 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Este lunes no hay jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá, y TransMilenio opera normalmente. | Foto: Guillermo Torres / Semana

De otro lado, la autoridad de movilidad de la ciudad recordó que la medida de pico y placa para vehículos particulares rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Contexto: Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, busca US$1.480 millones para el Metro antes de enero de 2026. Esto halló en su visita a EE. UU.

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5. En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Particularmente, para hoy 22 de septiembre, los vehículos particulares que pueden circular son los que cuenten con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Los taxis que pueden circular son los de placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera.
También se ha reportado una manifestación en la carrera 50 con calle Tercera en el barrio Primavera, en Puente Aranda. Estas situaciones impactan la movilidad y la operación de rutas TransMiZonal de TransMilenio. | Foto: Alcaldía de Bogotá
Contexto: Carlos Fernando Galán volvió a hablar del Metro de Bogotá: “El proyecto de infraestructura más importante de Colombia”

Reporte de movilidad

Corte 9:33 a.m.

  • Se presenta siniestro vial entre camión y automóvil en la Autonorte con calle 94, sentido norte-sur. Se gestiona unidad de tránsito.
  • Se presenta siniestro vial entre bus zonal y taxi en la localidad de Teusaquillo, Av. NQS con calle 41, sentido sur-norte. Se presenta alta congestión vehicular.

Corte 9:29 a.m.

  • Se presenta siniestro vial entre motociclista y automóvil en la localidad de Engativá, Av. calle 80 con Av. Boyacá, sentido occidente-oriente. Grupo Guía gestiona unidad de ambulancia y tránsito en el lugar del siniestro.

Corte 9:09 a.m.: Actualización

  • Manifestantes se retiran de la glorieta de la carrera 50 con calle 3 y se restablece la movilidad en el sector.

Corte 8:10 a.m.

  • Se presenta siniestro vial entre dos motociclistas en la localidad de Puente Aranda, Av. Américas con carrera 43, sentido occidente-oriente. Unidad de Grupo Guía en el lugar y se gestiona unidad de ambulancia y Tránsito.

Corte 8:00 a.m.: Actualización

  • Finalizan las labores de criminalística en el lugar del siniestro, localidad Rafael Uribe en la calle 48L Sur con carrera 5.

Corte 5:47 a.m.

  • Se presenta siniestro vial con fatalidad entre motociclista y poste, calle 48L Sur con carrera 5. Tránsito en el punto y unidad de criminalística se dirige a realizar labores de investigación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se vendría bombazo con el nuevo técnico de Atlético Nacional: novedad pone todo de cabeza

2. Gustavo Petro llegó a Nueva York; se conocen pistas de lo que será su discurso en la Asamblea General de la ONU

3. Escándalo en la Unidad de Víctimas: contratos por 19.000 millones de pesos, en apenas dos meses, salpican a un senador aliado de Petro

4. Enfermedades cardíacas, la principal causa de muerte en EE. UU.: expertos destacan medidas clave de prevención

5. Se conocen nuevos detalles de la salud de Claudia Lozano, presentadora de Caracol, quien estuvo en UCI por delicado tema

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Movilidad Bogotá Tránsitosiniestro vialSecretaría de Movilidad de Bogotá

Noticias Destacadas

Pico y placa en Bogotá.

Pico y placa en Bogotá este martes, 23 de septiembre: horarios y restricciones

Redacción Vehículos
En agosto, las autoridades de Bogotá han impuesto más de 60 comparendos a motocicletas que han invadido por los andenes.

Movilidad hoy, lunes 22 de septiembre del 2025: así avanza el tránsito en las principales vías de Bogotá

Redacción Semana
Laura Daniela Villamil y el restaurante Andrés Carne de Res, donde sufrió el accidente.

Laura Villamil contó si es verdad que Andrés Carne de Res le dio 3.000 millones de pesos tras el accidente: “Me asusté”

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.