Movilidad hoy, lunes 22 de septiembre del 2025: así avanza el tránsito en las principales vías de Bogotá

Durante la mañana de este lunes 22 de septiembre de 2025, se registra alta congestión en la calle 48L sur con carrera Quinta en el barrio Bochica de Rafael Uribe Uribe, tras un accidente de tránsito con una persona fallecida en la vía.

Movilidad en Bogotá este 22 de septiembre. | Foto: movilidadbogota

También se ha reportado una manifestación en la carrera 50 con calle Tercera en el barrio Primavera, en Puente Aranda. Estas situaciones impactan la movilidad y la operación de rutas TransMiZonal de TransMilenio.

Hay que recordar que para este lunes 22 de septiembre no está programada ninguna jornada de Día sin carro y sin moto en Bogotá y que la información que ha circulado por redes sociales es falsa.

Este lunes no hay jornada del Día sin Carro y sin Moto Bogotá, y TransMilenio opera normalmente. | Foto: Guillermo Torres / Semana

De otro lado, la autoridad de movilidad de la ciudad recordó que la medida de pico y placa para vehículos particulares rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5. En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Particularmente, para hoy 22 de septiembre, los vehículos particulares que pueden circular son los que cuenten con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Los taxis que pueden circular son los de placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Reporte de movilidad

Corte 9:33 a.m.

Se presenta siniestro vial entre camión y automóvil en la Autonorte con calle 94, sentido norte-sur. Se gestiona unidad de tránsito.

Se presenta siniestro vial entre bus zonal y taxi en la localidad de Teusaquillo, Av. NQS con calle 41, sentido sur-norte. Se presenta alta congestión vehicular.

Corte 9:29 a.m.

Se presenta siniestro vial entre motociclista y automóvil en la localidad de Engativá, Av. calle 80 con Av. Boyacá, sentido occidente-oriente. Grupo Guía gestiona unidad de ambulancia y tránsito en el lugar del siniestro.

Corte 9:09 a.m.: Actualización

Manifestantes se retiran de la glorieta de la carrera 50 con calle 3 y se restablece la movilidad en el sector.

Corte 8:10 a.m.

Se presenta siniestro vial entre dos motociclistas en la localidad de Puente Aranda, Av. Américas con carrera 43, sentido occidente-oriente. Unidad de Grupo Guía en el lugar y se gestiona unidad de ambulancia y Tránsito.

Corte 8:00 a.m.: Actualización

Finalizan las labores de criminalística en el lugar del siniestro, localidad Rafael Uribe en la calle 48L Sur con carrera 5.

Corte 5:47 a.m.