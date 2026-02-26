BOGOTÁ

Murió hombre de 85 años luego de que mujer le diera escopolamina en Bogotá: en imágenes, el paso a paso de la delincuente

Una hija del adulto mayor contó detalles de lo ocurrido.

Redacción Nación
26 de febrero de 2026, 10:40 a. m.
Según la hija de la víctima, una vez este llegó a la vivienda, la delincuente ingresó al predio.
Luto en una familia de Bogotá por la muerte de un hombre de 85 años, luego de que fuera escopolaminado y robado en su propia vivienda ubicada en el barrio Roma, localidad de Kennedy, sur de la ciudad.

La denuncia la realizó la hija del hombre fallecido en City TV Noticias. De acuerdo con la mujer, quien prefirió reservar su identidad por seguridad, su papá quedó grabado por una cámara de seguridad el pasado 22 de enero, caminando rumbo a su vivienda.

Detrás de él, a pocos metros, una mujer que tapaba parte de su rostro con una bufanda.

La presunta delincuente siguiendo al adulto mayor.
“Resulta que un día, una mujer… nosotros creemos que ella ya lo había abordado de alguna manera, porque como vemos en el video, él pasa caminando el 22 de enero a las nueve de la mañana hacia la casa. Y como se puede observar en el video, ella viene de manera sigilosa persiguiéndolo”, empezó contando en City TV Noticias la hija del hombre fallecido.

Luego, según la hija del adulto mayor, una vez este llegó a la vivienda y abrió la puerta de la casa, la delincuente se le abalanzó e ingresó al predio.

La presunta delincuente persiguiendo al adulto mayor que lucía un sombrero.
“En este video vemos cuando ella sale de la casa con objetos materiales como un televisor. En su mochila lleva computadores, lleva unas cámaras de fotografía instantánea, lleva celulares, dinero y otras cosas más”, agregó.

Posteriormente, familiares del adulto mayor llegaron a la vivienda y lo encontraron inconsciente, motivo por el cual lo trasladaron de urgencia a la Clínica de Occidente, donde el hombre estuvo luchando por su vida.

Presunta delincuente
Nos deja a mi papá en un estado lamentable, inconsciente, escopolaminado. Lo llevamos ese mismo día a la Clínica de Occidente, donde entra por urgencias en estado crítico y allí está hasta el día sábado 14 de febrero, donde lo trasladan al Hospital San José Infantil y allí fallece el 16 de febrero”, recordó la mujer en City Tv Noticias.

Por lo tanto, la familia del adulto mayor ahora le pide a las autoridades que capturen a la delincuente que terminó con la vida del hombre y que este caso no quede en la impunidad.

“Estamos haciendo un llamado a la gente para que, si la reconocen, nos avisen, avisen a la Policía, porque esto ya está en investigación”, concluyó diciendo la hija del adulto mayor.

