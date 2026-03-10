No eran unos simples aros de baloncesto que iban a ser enviados a Australia: hallazgo sorprendió a la Policía

Los delincuentes cada vez buscan mejorar sus técnicas para evadir los controles de las autoridades. Precisamente, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó este martes, 10 de marzo, el hallazgo de cocaína al interior de unos aros de baloncesto que iban a ser enviados a Australia.

La teniente coronel Carolina Ibagué, comandante de la estación de Policía del Aeropuerto El Dorado, indicó que el hallazgo fue realizado por uniformados del grupo de carga del Aeropuerto El Dorado.

Encuentran partes para fusil en el Aeropuerto El Dorado: Dian hizo el hallazgo en un paquete para gimnasio y en un equipaje

De acuerdo con la oficial Ibagué, los delincuentes buscaban enviar a Australia 3.025 gramos de cocaína camuflados en medio de la estructura metálica de los aros de baloncesto.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá también informaron que el hallazgo de la droga fue posible, en parte también, gracias al olfato del canino Runy en la zona de carga del Aeropuerto El Dorado.

La droga estaba camuflada en un total de seis aros que estaban en una caja, la cual, al ser verificada a través de la prueba preliminar de narcotest, dio positivo para clorhidrato de cocaína.

Seis aros de baloncesto iban a salir del Aeropuerto Internacional El Dorado con destino Australia.



Pero el plan de los delincuentes se cayó antes de despegar. El olfato de Runy detectó lo que pretendían ocultar: más de tres kilos de cocaína camuflados dentro de la estructura pic.twitter.com/jluYaGsORL — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) March 10, 2026

Según la teniente coronel Ibagué, en lo que va corrido del 2026 han logrado incautar cerca de 5.285 gramos de cocaína en El Dorado.

“En el Aeropuerto Internacional El Dorado y la estación de Policía seguimos trabajando de manera preventiva para la seguridad de todos los ciudadanos. Los invitamos a que sigan comunicando al 123 cualquier situación irregular o que pueda llegar a afectar su tranquilidad”, concluyó Ibagué.

Por otra parte, el mes pasado, la Policía Metropolitana de Bogotá también reportó un hallazgo en el Aeropuerto El Dorado al interior de una encomienda procedente del municipio de Guaduas.

Las autoridades hallaron al interior de una encomienda de juguetes y ropa, dos armas de fuego tipo carabina.

En la imagen, el hallazgo de dos armas de fuego tipo carabina. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

“En medio de los diferentes controles que se adelantan en esta terminal aérea y en una de las revistas a las bodegas de envíos nacionales, al ser verificada una encomienda de ropa y juguetes por escáner, se pudo evidenciar que en su interior presentaban inconsistencias”, se indicó desde la Policía.

Por último, se reportó que esa encomienda ilícita tenía como destino la ciudad de Ibagué.