Ofertas laborales en Bogotá: ¿cómo postularse a las vacantes del Distrito?

Faltan un poco más de una semana para que termine junio y durante este tiempo continuarán varias convocatorias en Bogotá para trabajar con el distrito en vacantes pertenecientes a las áreas de ventas y construcción. Por ello, los capitalinos que estén buscando empleo durante estos días, tienen que conocer la siguiente información.

Como es sabido por muchos, Bogotá se encuentra llevando a cabo varias obras importantes a lo largo y ancho de la ciudad, varias de ellas relacionadas con el metro, por lo que la Alcaldía de la capital ha publicado varias ofertas laborales para encontrar a los ciudadanos que están sin trabajo y por unos meses acepten la oportunidad de trabajar con el distrito.

Al ser por pocos meses, la alcaldía de la capital busca darle prioridad a los habitantes de la ciudad que no tengan experiencia laboral, o que esta sea muy poca. Para darle una mano a los bogotanos que por cuestiones de no contar con una amplia experiencia laboral no han podido conseguir un trabajo durante los últimos meses.

Las vacantes laborales estarán divididas en tres periodos hasta el final del mes de junio. La primera de ellas finalizará el jueves 23 de junio, la segunda será hasta el 29 y la última hasta finalizar el mes el día 30 de junio.

Hasta el 23 de junio:

Hasta ese día estarán abiertas las ofertas laborales ofrecidas por el distrito que sumadas, estarían en la búsqueda de 130 personas para que comiencen a laborar con la alcaldía de la ciudad.

Entre estas posibilidades laborales la alcaldía de Bogotá se encuentra en la búsqueda de personas que quieran ser oficiales de construcción, auxiliares de tráfico y ayudantes de obra. Contarán con un salario de $1.000.000 mensual, más lo que se trabaje en horas extras. Se busca al menos a 130 personas que hayan finalizado el bachillerato. Los horarios de trabajo serían de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y los sábados de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

Hasta el 29 de junio:

Hasta el penúltimo día del mes el distrito estará buscando ocupar 15 vacantes para auxiliares de tráfico, ayudantes de obra y brigadistas de orden y aseo. El salario será de $1.014.980 mensuales, más las prestaciones legales. El horario será de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

Además, hasta el 29 de junio la alcaldía buscará 10 ayudantes y maestros de obra, a los cuales se les pagará un salario de $1.014.980 mensuales, más las prestaciones de ley. Para esta oferta se exige un nivel mínimo de educación el cual consiste en haber terminado el grado noveno del bachillerato.

Hasta el 30 de junio:

Las ofertas que irán hasta el último del día del mes están enfocadas en encontrar vendedores. Según la oferta, se trabajará con una importante empresa del sector textil. Se pagará un salario de un millón de pesos mensuales, más las comisiones por ventas. Los vendedores tendrán un horario de trabajo de domingo a domingo, en turnos rotativos y con un día de descanso durante la semana.