Ojo al dato: rutas de TransMilenio para llegar o salir del concierto de My Chemical Romance este martes 10 de febrero

Este martes 10 de febrero se llevará a cabo el concierto de la banda estadounidense de rock My Chemical Romance, que se realizará en el Vive Claro Distrito Cultural.
Ante este evento, las autoridades dieron a conocer que estarán habilitadas varias rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio con el fin de facilitar el traslado de los asistentes.
“Invitamos a todos los asistentes a elegir el transporte público de Bogotá, una opción ágil, segura y accesible para disfrutar el evento y regresar a casa sin contratiempos. En TransMilenio trabajamos continuamente para mejorar la experiencia de viaje de nuestros usuarios”, señaló María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio.
Salida del evento y regreso a casa:
Salida del evento: TransMilenio tendrá operación especial para la evacuación a través de rutas troncales especiales que tendrán despachos según la demanda de la comunidad usuaria.
Conoce más en la siguiente pieza gráfica de TransMilenio:
Llegada al evento: TransMilenio dispone 16 servicios troncales en las estaciones Salitre – El Greco Vive Claro y CAN – British Council, en la troncal avenida El Dorado. Entretanto, TransMiZonal cuenta con 33 servicios desde diferentes puntos de la ciudad con paraderos en la avenida 68, carrera 60 y calles 53 y 63.
Conoce más en la siguiente pieza gráfica de TransMilenio:
“La recomendación es mantener recargada la tarjeta TuLlave con anterioridad, planificar sus viajes a través de la TransMiApp, consultar nuestra web www.transmilenio.gov.co y seguir en el canal oficial de WhatsApp para recibir información en tiempo real”, dijo la gerente de TransMilenio.