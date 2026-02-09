Bogotá

Ojo al dato: rutas de TransMilenio para llegar o salir del concierto de My Chemical Romance este martes 10 de febrero

Estarán habilitadas varias rutas transmizonales y troncales de TransMilenio.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

9 de febrero de 2026, 8:10 p. m.
Sistema de TransMilenio ofrece servicio para los asistentes al concierto.
Sistema de TransMilenio ofrece servicio para los asistentes al concierto. Foto: TransMilenio

Este martes 10 de febrero se llevará a cabo el concierto de la banda estadounidense de rock My Chemical Romance, que se realizará en el Vive Claro Distrito Cultural.

Ante este evento, las autoridades dieron a conocer que estarán habilitadas varias rutas TransMiZonales y troncales de TransMilenio con el fin de facilitar el traslado de los asistentes.

Invitamos a todos los asistentes a elegir el transporte público de Bogotá, una opción ágil, segura y accesible para disfrutar el evento y regresar a casa sin contratiempos. En TransMilenio trabajamos continuamente para mejorar la experiencia de viaje de nuestros usuarios”, señaló María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio.

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el martes 10 de febrero

Salida del evento y regreso a casa:

Salida del evento: TransMilenio tendrá operación especial para la evacuación a través de rutas troncales especiales que tendrán despachos según la demanda de la comunidad usuaria.

Conoce más en la siguiente pieza gráfica de TransMilenio:

Conoce más en la siguiente pieza gráfica de TransMilenio:

