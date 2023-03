Para 2023, Bogotá sumó nuevos predios equivalentes al tamaño completo de Cajicá o Funza

Bogotá ya tiene actualizado el Censo Inmobiliario. Para la vigencia 2023, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD) incorporó a la base catastral 36.050 nuevos predios, lo que se puede comparar en tamaño con municipios como Cajicá o Funza en Cundinamarca.

Con esta cifra, la capital del país llegó a los 2.776.362 inmuebles y se valorizó un 6,8 %, alcanzando los 779,1 billones de pesos, frente a los 729,3 billones registrados el año anterior.

El director de Catastro, Henry Rodríguez Sosa, señala que “las licencias de construcción represadas por el periodo de la pandemia y los costos de la construcción modificaron los tiempos de culminación de las obras y esto se refleja en la cantidad de nuevos predios que están ingresando al inventario de la ciudad”.

Los nuevos predios se hicieron visibles principalmente en cuatro localidades; Suba (7.147 predios), Engativá (4.657 predios), Fontibón (4.385 predios) y Usaquén (3.764 predios), en donde se concentró el 55 % de los inmuebles.

Loa nuevos predios están principalmente en las localidades de Suba, Engativá y Fontibón. - Foto: Idiger

Igualmente, se sumaron 2,86 millones de metros cuadrados a la ciudad y su área total construida suma 299 millones de metros cuadrados. Las tres localidades que aportaron con este incremento fueron Kennedy, Suba y Fontibón, lo contrario ocurrió en la localidad de Puente Aranda, donde la cantidad de área demolida superó el área construida, debido a la renovación urbana que vive esta zona.

De acuerdo con la UAECD, con esta información la ciudadanía puede conocer el número, las características y el valor de los inmuebles que componen el territorio a nivel de localidad o barrio, permitiendo una mayor transparencia en las transacciones del mercado inmobiliario y visibilizando la transformación constante que ocurre en Bogotá.

Para esta vigencia, los predios en Propiedad Horizontal (PH) continúan incrementando su participación en el inventario de la ciudad, al situarse en 67,8 % del censo total de predios, es decir, 0,4 puntos porcentuales más que la vigencia anterior.

Los predios en Propiedad Horizontal (PH) continúan incrementando su participación en el inventario de la ciudad - Foto: Getty Images.

Asimismo, siguen en aumento las unidades prediales, pero en la nueva tendencia con menores dimensiones, pasamos de registrar inmuebles de entre 50 a 70 metros a 30 o incluso por debajo de los 20 metros. Los llamados living y las residencias universitarias siguen su posicionamiento, a tal punto que el 37 % de los apartamentos nuevos que se ingresaron a la base catastral tenían un área inferior a 40 m².

“Estos datos, son una herramienta para la ciudadanía, pero también para que las entidades públicas y privadas tengan acceso a información actualizada que les permita orientar sus servicios, planear sus programas, proyectos, conocer los valores del suelo, entre otros, de acuerdo a las características del territorio”, precisó la UAECD.

Impuesto predial: propietarios en Bogotá y Cundinamarca pagarían mucho más y los recursos se destinarían a TransMilenio

En un año en el que la alta inflación está afectando al bolsillo de todos los colombianos, reduciendo aún más el poder adquisitivo que ya venía bastante golpeado desde el año anterior, las familias en Bogotá y Cundinamarca podrían sufrir un nuevo golpe a sus finanzas ante la posibilidad de que en el futuro se les incremente considerablemente el valor que pagan de impuesto predial por cada una de sus propiedades.

Resulta que el proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo que radicó el Gobierno del presidente Gustavo Petro, en el Congreso de la República, dentro de su articulado autoriza a los municipios y a las áreas o regiones metropolitanas, como la que se creó recientemente entre Bogotá y Cundinamarca, para establecer una sobretasa en el impuesto predial unificado.

El objetivo de que la región metropolitana pueda establecer esta sobretasa al impuesto predial es recaudar recursos para la sostenibilidad de los sistemas de transporte público, que para el caso actual de la región de Bogotá - Cundinamarca, sería para TransMilenio, mientras se construyen los regiotram y las líneas de metro.

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en la audiencia pública de la Región Metropolitana. - Foto: Alcaldía de Bogotá

El artículo 139 del proyecto de ley permitiría dirigir estos recursos para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria de la ciudad:

“Las autoridades de los departamentos, municipios, distritos o áreas metropolitanas podrán aportar recursos propios, y recursos de capital para la sostenibilidad de los sistemas de transporte público. Para estos efectos, las entidades territoriales podrán comprometer un porcentaje del recaudo del impuesto predial unificado o establecer una sobretasa sobre el impuesto predial unificado liquidado para la sostenibilidad de su sistema de transporte público”, dice el proyecto de ley.

El concejal de Bogotá por el Partido Cambio Radical, Rolando González, prendió las alarmas frente a esta propuesta del Plan de Desarrollo. De acuerdo con el cabildante, de llegar aprobarse este artículo, se verían afectados más de 2.740.000 predios, de los cuales el 88 % es de uso residencial;

“Con esta sobretasa, estaríamos golpeando el bolsillo de 1.500.000 hogares ubicados en los estratos 2 y 3, es decir, a las clases medias y bajas, que representa el 62 % del total de inmuebles residenciales en la ciudad”, señaló González.

Más de 1.500.000 hogares ubicados en los estratos 2 y 3 se verían afectados con esa posible sobretasa.

El concejal señala que “esta propuesta carece de rigor técnico, no está soportada en las bases del Plan, adicional a eso no tiene en cuenta la capacidad de pago de los bogotanos, es por eso que hacemos un llamado al Congreso de La República para que no le metan mano al predial, afectando el bolsillo de los ciudadanos”.

El cabildante explicó que el impuesto predial es uno de los tributos que más lesiona la capacidad de pago de los bogotanos, quienes cada año se ven afectados por los incrementos paulatinos de los avalúos, incluso en el año 2022, no se alcanzó la meta de recaudo, proyectada en 3.83 billones de pesos.