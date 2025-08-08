Nación
Pilas, habrá cortes de energía este sábado 9 de agosto en varios barrios de Bogotá
La electrificadora dio a conocer que la restricción se hará en diferentes horarios. ¿Cuáles son los barrios afectados?
Este sábado 9 de agosto de 2025, varios sectores de Bogotá experimentarán cortes en el servicio de energía debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en las redes de distribución adelantados por Enel Colombia.
La compañía anunció que estas intervenciones son necesarias para garantizar la continuidad y calidad del suministro eléctrico en la ciudad.
Sectores y horarios de suspensión
Localidad de Bosa
De 12:00 a. m. a 5:30 p. m.
Lo más leído
- Calle 82 sur a calle 84 sur entre carrera 93 a carrera 95 – Barrio San Bernardino XXII.
- Calle 82 sur a calle 84 sur entre carrera 93 a carrera 95 – Barrio San Bernardino.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
De 8:00 a. m. a 5:30 p. m.
- Calle 47 sur a calle 49 sur entre carrera 4 a carrera 6 – Barrio Marruecos.
Recomendaciones para los usuarios
Enel Colombia sugirió a los residentes tomar medidas preventivas para evitar inconvenientes durante el corte de energía:
- Proteja sus electrodomésticos: manténgalos desconectados para prevenir daños por posibles variaciones de voltaje.
- Planifique sus actividades: tenga en cuenta el horario del corte para organizar su rutina y evitar contratiempos.
- Conserve los alimentos: minimice la apertura de la nevera para mantener la temperatura interna y preservar la comida.
- Facilite el trabajo técnico: permita el acceso del personal autorizado. Para confirmar la identidad de los trabajadores, puede comunicarse al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.
Enel reiteró su compromiso con la mejora del servicio y agradeció la comprensión de los usuarios ante estas intervenciones temporales.