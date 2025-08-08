Suscribirse

Pilas, habrá cortes de energía este sábado 9 de agosto en varios barrios de Bogotá

La electrificadora dio a conocer que la restricción se hará en diferentes horarios. ¿Cuáles son los barrios afectados?

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

9 de agosto de 2025, 3:50 a. m.
Cortes de luz en municipios de Norte de Santander.
Se realizarán trabajos de remodelación de redes eléctricas. | Foto: CENSGrupoEPM.

Este sábado 9 de agosto de 2025, varios sectores de Bogotá experimentarán cortes en el servicio de energía debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en las redes de distribución adelantados por Enel Colombia.

La compañía anunció que estas intervenciones son necesarias para garantizar la continuidad y calidad del suministro eléctrico en la ciudad.

Contexto: Pico y placa en Bogotá para este lunes, 11 de agosto: así funcionará la medida en carros particulares

Sectores y horarios de suspensión

Localidad de Bosa

De 12:00 a. m. a 5:30 p. m.

  • Calle 82 sur a calle 84 sur entre carrera 93 a carrera 95 – Barrio San Bernardino XXII.
  • Calle 82 sur a calle 84 sur entre carrera 93 a carrera 95 – Barrio San Bernardino.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

De 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

  • Calle 47 sur a calle 49 sur entre carrera 4 a carrera 6 – Barrio Marruecos.
En la región se realizarán trabajos de remodelación de redes eléctricas.
Se realizarán trabajos de remodelación de redes eléctricas. | Foto: Cens.

Recomendaciones para los usuarios

Enel Colombia sugirió a los residentes tomar medidas preventivas para evitar inconvenientes durante el corte de energía:

  1. Proteja sus electrodomésticos: manténgalos desconectados para prevenir daños por posibles variaciones de voltaje.
  2. Planifique sus actividades: tenga en cuenta el horario del corte para organizar su rutina y evitar contratiempos.
  3. Conserve los alimentos: minimice la apertura de la nevera para mantener la temperatura interna y preservar la comida.
  4. Facilite el trabajo técnico: permita el acceso del personal autorizado. Para confirmar la identidad de los trabajadores, puede comunicarse al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

Enel reiteró su compromiso con la mejora del servicio y agradeció la comprensión de los usuarios ante estas intervenciones temporales.

