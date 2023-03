Por “ilegal, inconveniente y arbitrario”, concejales le piden al IDU no abrir la licitación del corredor verde de la Séptima

En una carta enviada a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y al director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez, varios concejales de la capital del país de diferentes partidos políticos, sumados al exsenador de la República Jorge Robledo, pidieron a la Administración Distrital frenar la licitación del corredor verde de la carrera Séptima.

“El IDU debe desistir de la intención de abrir la licitación de la troncal de TransMienio por la Carrera Séptima en el mes de marzo porque violaría el principio de planeación de la contratación estatal”, empezaron advirtiendo los concejales en la misiva.

De acuerdo con los cabildantes, para la construcción del corredor verde de la Séptima, a lo que ellos catalogan como una troncal más de TransMilenio, el IDU suscribió tres contratos para la elaboración de los diseños de detalle de la obra. Sin embargo, hasta la fecha, según los concejales, ninguno de estos estudios se ha terminado por demoras en su ejecución.

Así quedaría el Corredor Verde carrera Séptima según las imágenes expuestas por el IDU. - Foto: IDU

“Estas normas señalan que los proyectos de pliegos o prepliegos deben contener información ”veraz, responsable, ecuánime, suficiente y oportuna, lo que se traduce en el deber de las entidades de publicar, junto a los prepliegos, “los estudios y documentos previos que sirvieron de base para su elaboración’’, así como “las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución”. Por lo anterior, la apertura de una licitación no se puede hacer hasta que no se cuente con la aprobación de todos los estudios que se contrataron para real izar los diseños de detalle de una obra”, señalaron en la carta enviada a López y Sánchez.

Los concejales advierten que para el tramo 1 (entre la calle 26 y la 32) solo uno de los 13 productos cuenta con todas las aprobaciones. En el tramo 2 (entre la calle 32 y la 93a), la consultoría no ha terminado los diseños de las intersecciones de las calles 85 y 92, por lo que el contrato se prorrogó hasta junio de este año y se le adicionaron $900 millones.

Finalmente, los estudios del tramo 3 (entre las Calles 93A a la 200) no estarán listos antes de octubre, pues el consultor señala que no se cuenta aún con la licencia de construcción del patio calle 200, debido a que la Gerencia de Lagos de Torca no ha remitido los documentos de titularidad que lo permita, retraso que le costará a la ciudad $500 millones de pesos adicionales.

A esto se suma, entre otros, que se encuentran pendientes de definición puntos críticos como la conexión del tramo 3 con el tramo 2.

“Es ilegal, inconveniente y arbitrario abrir la licitación de la troncal de TransMilenio por la Séptima sin que se hayan terminado y aprobado los estudios”, afirman los concejales.

El IDU tenía presupuestado abrir la licitación del corredor verde de la Séptima en este diciembre, pero se vio obligado a frenar la apertura del proceso. La administración distrital tendrá solo 12 meses para sacar adelante y adjudicar el tan prometido proyecto de movilidad. - Foto: cortesía idu

Los cabildantes insisten en que la apertura de una licitación no se puede hacer hasta que no se cuente con la aprobación de todos los estudios que se contrataron para la obra, pues hacerlo bajo estar circunstancias implica violar en materia grave las disposiciones legales con las consecuentes responsabilidades disciplinarias y penales.

Además, los concejales consideran que se está violando el derecho a la participación ciudadana, debido a que el proceso se viene adelantando con proyecciones inconclusas y parciales que no pueden otorgar información suficiente y veraz a la ciudadanía.

“Esta falta de diálogo también se vio reflejada el pasado 21 de febrero, cuando en medio de un plantón pedagógico en la Carrera Séptima, con vecinos del sector, el Esmad reprimió a los manifestantes, en su mayoría personas de la tercera edad, con una aturdidora”, comentaron los concejales.

Esto, según los concejales, es una estigmatización a la protesta ciudadana de quienes reclaman el incumplimiento de las promesas que en campaña hizo la alcaldesa Claudia López de no hacer TransMilenio por la Carrera Séptima y en su lugar acudir a modos férreos.

Por ilegal, inconveniente y arbitrario, concejales de Bogotá exigimos al IDU no abrir licitación del Transmilenio por la 7ma.



📄 Carta que enviamos con @riveraalzate, diez concejales más de la ciudad y políticos como el exsenador @JERobledo, dirigida a la alcaldesa @ClaudiaLopez pic.twitter.com/HI5SQLsIiH — Manuel Sarmiento | Concejal Bogotá (@mjsarmientoa) March 8, 2023

Vale mencionar que se espera que en los próximos días, la alcaldesa Claudia López de a conocer los diseños finales de cómo quedará el corredor verde de la Carrera Séptima.

Recientemente, en diálogo con SEMANA, el director del IDU, Diego Sánchez, defendió el corredor verde y anunció que el Distrito continuará adelante con la licitación.

“Lo primero que estamos proponiendo es una forma distinta de movilidad dándole más espacio a los actores viales que hoy no lo tienen; lo segundo, es mejorar el transporte público porque el 70 % de los viajes que van hoy por la Séptima son en rutas del SITP que se demoran hasta hora y media de llegar del norte al centro y lo que queremos es reducirlo a la mitad con carriles exclusivos; tercero, habrá una cicloruta continúa desde la calle 200 hasta la Plaza de Bolívar; y cuarto, haremos una inversión importante para el vehículo particular con varias obras como en la 127 donde haremos un puente, o en la 92 para cruzar al Circunvalar, donde eliminará el semáforo y se hará otro puente, posteriormente habrá otro puente para cruzar a La Calera y en la carrera 11 también habrá intervenciones, es decir, es todo un proyecto para el borde oriental de la ciudad”, explicó el funcionario.

Director del IDU, Diego Sánchez. - Foto: IDU

Por otro lado, Sánchez negó que lo que se pretenda hacer sobre la Séptima sea una troncal de TransMilenio. “Habrá un sistema de transporte público con carriles exclusivos, pero no es una troncal, lo que decidió el diseño es que la demanda en la Séptima es variable, pues hay muchos pasajeros en Usaquén y menos pasajeros en Chapinero, entonces diseñamos un sistema distinto en el que los buses, dependiendo de la demanda, son de diferentes tamaños, en Chapinero serán buses duales con puertas por lado y lado, y las estaciones no van a ser enfrentadas como TransMilenio donde un bus queda para un frente y viceversa, aquí las estaciones van es a estar desplazadas para ocupar menos espacio”, explicó.

El director del IDU fue enfático en señalar que el corredor verde sigue en pie. “Estamos montando los pre pliegos de la licitación para publicarlos en la primera semana de marzo, se trata de una licitación que va a adjudicar en total 5 contratos; estaríamos pasando a publicación de pliegos en abril; la presentación de la oferta sería en mayo y la adjudicación en junio”, dijo.

Es así como el Distrito espera que a finales de este año, antes de finalizar la administración de la alcaldesa López, se estén iniciando las obras de este proyecto que tardaría 2 años y medio en terminarse.