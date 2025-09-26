Premio Nacional de Derechos Humanos 2025 reconocerá en Bogotá a líderes y organizaciones que defienden la vida y la paz

El próximo 30 de septiembre se celebrará en Bogotá la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia 2025, un reconocimiento a líderes sociales, colectivos y organizaciones que, desde distintos territorios, han sido clave en la defensa de la vida, la democracia y la construcción de paz.

Con el mensaje “Defender es vivir”, esta iniciativa de Diakonia y Act Iglesia Sueca, con el apoyo de la Embajada de Suecia, llega a su decimocuarta edición y contará con la participación de delegados de organizaciones, representantes diplomáticos y de la comunidad internacional.

Diana María Montealegre , directora de Diakonia Colombia, afirmó: “La labor de defensa de los derechos humanos ha sido históricamente invisibilizada y continúa siendo amenazada, aunque es un valor fundamental para la democracia” .

Eva Ekelund, directora regional de Act Iglesia Sueca, subrayó: "Es fundamental reconocer el valor de quienes con valentía defienden los derechos humanos. Su labor es esencial para construir una sociedad más justa".

Finalistas por categorías

Defensor o defensora del año:

Jacqueline Castillo Peña : lideresa de MAFAPO en la lucha contra la impunidad de ejecuciones extrajudiciales.

María Victoria Palacios Romaña : lideresa trans de Quibdó, promotora de los derechos LGBTIQ+ a través de Latidos Chocó.

: lideresa trans de Quibdó, promotora de los derechos LGBTIQ+ a través de Latidos Chocó. Maydany Salcedo: campesina y defensora ambiental en Piamonte, Cauca, vinculada a ASINTRACAMPIC.

Experiencia o proceso colectivo del año:

Procesos comunitarios:

Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT).

Asociación Campesina de San José de Apartadó (ACASA).

Mesa Ambiental de Jericó.

ONG y colectivos:

Asociación de Sobrevivientes de Minas Antipersona Colectivo Cimarronaje Chocó.

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).

Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ).

Reconocimiento “A toda una vida”:

Mildrey Corrales Charry : 40 años de trayectoria en la defensa de derechos humanos y vocera de la CCEEU.

: 40 años de trayectoria en la defensa de derechos humanos y vocera de la CCEEU. Luis Emil Sanabria Durán : cofundador de REDEPAZ y líder del Mandato Ciudadano por la Paz de 1997.

: cofundador de REDEPAZ y líder del Mandato Ciudadano por la Paz de 1997. Hermana Cecilia Naranjo Botero : religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, con décadas de acompañamiento a comunidades víctimas del conflicto.

: religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, con décadas de acompañamiento a comunidades víctimas del conflicto. Jesús Javier Dorado Rocero: defensor en Nariño, directivo del Comité Permanente por los Derechos Humanos.

La ceremonia será un acto de memoria y reconocimiento público a quienes, en medio de la adversidad, han hecho de la defensa de los derechos humanos un camino de resistencia y esperanza en Colombia.