Bogotá
Que el clima no le dañe el disfraz en Halloween: este es el pronóstico del tiempo en Bogotá para el viernes 31 de octubre
No se descartan lloviznas dispersas durante varias horas del día.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Este 31 de octubre es uno de los días más esperados del año, debido a que muchas personas salen a las calles disfrazados de sus artistas o personajes favoritos como parte de la celebración de Halloween.
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) dio a conocer como estará el clima en la ciudad de Bogotá durante esta fecha tan especial.
De acuerdo con la entidad, se espera que en horas de la madrugada haya un cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, no se descartan lloviznas dispersas.
Mientras que en la mañana se prevé cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. No se descartan lloviznas dispersas, especialmente en el sur de la ciudad sobre el mediodía y parte de la tarde.
La probabilidad de lluvia podría disminuir al caer la noche. La temperatura mínima estará entre los 10° y 18°, dependiendo de la hora del día.
Las autoridades piden a la ciudadanía estar en alerta por esta temporada de lluvias. El Idiger emitió las siguientes recomendaciones ante el pronóstico del clima:
- Estar atento a la información proveniente de los canales oficiales de las entidades distritales como las Juntas de Acción Comunal y Entidades Operativas (Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Fuerzas Militares y Policía), sobre condiciones de riesgo que se puedan presentar durante esta temporada.
- Organizar y monitorear los riachuelos o canales cercanos a la comunidad, verificando el cambio de nivel y notificándose bien sea por niveles muy bajos o por niveles muy altos; si vive en zona de ladera, verifique cualquier cambio en el terreno y dé aviso.
- Verificar las capacidades locales en materia de elementos (herramientas) y recurso humano de su comunidad, que pueda servir de apoyo en algún momento para el control de incendios de cobertura vegetal u otra acción asociada.
- Evitar actividades en las que se incluya de una u otra forma el manejo del fuego. Las condiciones secas esperadas asociadas a la estacionalidad, sumadas a una condición de viento fuerte, pueden propagar rápidamente un conato de incendio.