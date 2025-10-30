Que el clima no le dañe el disfraz en Halloween: este es el pronóstico del tiempo en Bogotá para el viernes 31 de octubre

Este 31 de octubre es uno de los días más esperados del año, debido a que muchas personas salen a las calles disfrazados de sus artistas o personajes favoritos como parte de la celebración de Halloween.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) dio a conocer como estará el clima en la ciudad de Bogotá durante esta fecha tan especial.

De acuerdo con la entidad, se espera que en horas de la madrugada haya un cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, no se descartan lloviznas dispersas.

Mientras que en la mañana se prevé cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. No se descartan lloviznas dispersas, especialmente en el sur de la ciudad sobre el mediodía y parte de la tarde.

La probabilidad de lluvia podría disminuir al caer la noche. La temperatura mínima estará entre los 10° y 18°, dependiendo de la hora del día.

Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias. | Foto: Getty Images

Las autoridades piden a la ciudadanía estar en alerta por esta temporada de lluvias. El Idiger emitió las siguientes recomendaciones ante el pronóstico del clima: