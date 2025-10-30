Suscribirse

Bogotá

Que el clima no le dañe el disfraz en Halloween: este es el pronóstico del tiempo en Bogotá para el viernes 31 de octubre

No se descartan lloviznas dispersas durante varias horas del día.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

30 de octubre de 2025, 10:14 p. m.
Lluvias en Halloween
Lluvias en Halloween. | Foto: Creado con Gemini

Este 31 de octubre es uno de los días más esperados del año, debido a que muchas personas salen a las calles disfrazados de sus artistas o personajes favoritos como parte de la celebración de Halloween.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) dio a conocer como estará el clima en la ciudad de Bogotá durante esta fecha tan especial.

Contexto: Anuncian restricción de motocicletas en Bogotá durante este puente festivo de Halloween; así funcionará la medida

De acuerdo con la entidad, se espera que en horas de la madrugada haya un cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, no se descartan lloviznas dispersas.

Mientras que en la mañana se prevé cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco. No se descartan lloviznas dispersas, especialmente en el sur de la ciudad sobre el mediodía y parte de la tarde.

La probabilidad de lluvia podría disminuir al caer la noche. La temperatura mínima estará entre los 10° y 18°, dependiendo de la hora del día.

Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias.
Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias. | Foto: Getty Images

Las autoridades piden a la ciudadanía estar en alerta por esta temporada de lluvias. El Idiger emitió las siguientes recomendaciones ante el pronóstico del clima:

  • Estar atento a la información proveniente de los canales oficiales de las entidades distritales como las Juntas de Acción Comunal y Entidades Operativas (Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Fuerzas Militares y Policía), sobre condiciones de riesgo que se puedan presentar durante esta temporada.
  • Organizar y monitorear los riachuelos o canales cercanos a la comunidad, verificando el cambio de nivel y notificándose bien sea por niveles muy bajos o por niveles muy altos; si vive en zona de ladera, verifique cualquier cambio en el terreno y dé aviso.
  • Verificar las capacidades locales en materia de elementos (herramientas) y recurso humano de su comunidad, que pueda servir de apoyo en algún momento para el control de incendios de cobertura vegetal u otra acción asociada.
  • Evitar actividades en las que se incluya de una u otra forma el manejo del fuego. Las condiciones secas esperadas asociadas a la estacionalidad, sumadas a una condición de viento fuerte, pueden propagar rápidamente un conato de incendio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Quiénes sí y quiénes no pueden transitar con parrillero en Bogotá desde este 30 de octubre; así aplica la norma para los motociclistas

2. Estados Unidos identificó objetivos en Venezuela para posibles ataques si Trump los aprueba: se incluyen instalaciones militares

3. Filtraron el futuro de Alberto Gamero tras eliminación del Deportivo Cali: hay revuelo

4. Los disfraces más icónicos de las celebridades: desde Kendall Jenner hasta Justin y Hailey Bieber

5. MinTrabajo suspende labores del Deportivo Pereira por graves incumplimientos a sus trabajadores

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Clima en BogotáPronóstico del climaPronóstico del tiempoHalloween en Bogotá31 de octubre

Noticias Destacadas

Moteros realizando un plantón frente al centro de convenciones Ágora, este jueves 20 de octubre.

Quiénes sí y quiénes no pueden transitar con parrillero en Bogotá desde este 30 de octubre; así aplica la norma para los motociclistas

Carlos Fernando Galán anunció que no va a perseguir las motos en Bogotá

Alcalde Galán ratifica restricciones de movilidad para motociclistas durante fin de semana de Halloween: “No es un medio para joder a la gente”

Bogotá

¿Quiénes son Los Picaminosos? El grupo de motociclistas que generó caos en Bogotá tras restricciones de movilidad por Halloween

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.