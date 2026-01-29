Bogotá

Revelan necropsia de Liam Gael: esto dice Medicina Legal sobre la causa de muerte del bebé en jardín de La Calera

El documento también menciona la existencia de hematomas en el cuello.

Danna Valeria Figueroa Rueda

30 de enero de 2026, 3:12 a. m.
Encontraron algo que podría dar un giro en todo el caso.
Encontraron algo que podría dar un giro en todo el caso. Foto: Captura de pantalla

Cuatro meses después de la muerte de Liam Gael, el bebé de 11 meses que falleció mientras se encontraba bajo el cuidado de un jardín infantil en el municipio de La Calera, Cundinamarca, salió a la luz el dictamen de Medicina Legal que hace parte del expediente judicial.

El documento, al que tuvo acceso Noticias RCN, revela un escenario forense complejo y, según lo conocido, no había sido entregado formalmente a la familia del menor, pese a reiteradas solicitudes.

La muerte del niño ocurrió en circunstancias que generaron cuestionamientos desde el inicio. Tras ser llevado a un centro asistencial del municipio, Liam llegó sin signos vitales y no logró ser reanimado. Con el paso de las semanas, la investigación avanzó y el dictamen forense conocido posteriormente introdujo nuevos elementos que cambiaron el enfoque del proceso.

En el documento de Medicina Legal se establece como causa de la muerte la sofocación por obstrucción de la vía aérea superior y apunta a un homicidio, una determinación que, desde el punto de vista médico legal, implica la posible intervención de un tercero.

No obstante, dentro del mismo expediente figura un segundo documento que plantea una explicación distinta. Allí se describe la presencia de un virus respiratorio y se señala como causa del fallecimiento una miocarditis linfocítica focal asociada al virus sincitial respiratorio.

En este caso, la opinión médico legal clasifica la manera de la muerte como natural. La coexistencia de ambos dictámenes, con conclusiones distintas sobre la causa y la manera de la muerte, forma parte de los elementos que actualmente integran la investigación.

Lo más extraño de todo, es que ambos informes coinciden en un aspecto sensible: los hallazgos compatibles con abuso sexual en el menor. Según el contenido del dictamen, se registró la presencia de fluidos masculinos y sangre en zonas íntimas del niño, así como análisis de laboratorio en el área de biología que permiten apoyar la hipótesis de un trauma de carácter agudo y crónico.

El documento también menciona la existencia de hematomas en el cuello y señala que no se puede descartar una compresión externa como coadyuvante en un evento de asfixia.

De acuerdo con el dictamen de Medicina Legal, estos hallazgos se ubican dentro de un contexto de violencia y maltrato contra un menor. Hasta el momento no se ha informado que se hayan concluido los análisis genéticos de los perfiles biológicos hallados en el cuerpo del niño, un procedimiento que aún no figura como finalizado dentro del expediente.

