Bogotá
Revelan video del millonario atraco en una joyería de Chapinero, en Bogotá; rompieron la vitrina para ingresar
Una cámara de seguridad del lugar grabó el momento exacto en que cuatro delincuentes cometieron el hurto.
Se conocen nuevos detalles del millonario robo a una joyería ubicada en el centro comercial Colors 61, en la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá, este 1 de diciembre.
Una cámara de seguridad del lugar grabó el momento exacto en que cuatro delincuentes llegaron con buzos negros, tapabocas, gorras y varios maletines donde iban a echar las prendas.
El fragmento muestra cuando estos sujetos armados intimidaron a los presentes en el almacén y posteriormente rompieron una de las vitrinas del local para poder ingresar.
#BOGOTÁ. Sobre el mediodía de hoy 01DIC, sujetos armados ingresaron a una joyería en la loc/Chapinero, rompen una vitrina y se llevan varias joyas, evaluadas en un aproximado de $30 millones de pesos. En la huida se presentó un intercambio de disparos al parecer con un escolta… pic.twitter.com/RmEPAI7mKm— Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) December 1, 2025
Rápidamente, los ladrones sustrajeron varias joyas, y posteriormente emprendieron la huida ante la presencia de dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que llegaron a la joyería.
Durante el escape, los presuntos responsables realizaron varios disparos en las inmediaciones del lugar, lo que dejó a un transeúnte herido en la pantorrilla. La persona fue trasladada a un centro asistencial y, según las autoridades, su condición no es de gravedad.
La Policía de Bogotá informó que la respuesta inicial incluyó el despliegue de unidades de vigilancia y de Policía Judicial para recolectar testimonios y material probatorio.
De acuerdo con las autoridades, el valor estimado ronda entre los 30 millones de pesos; sin embargo, la joyería robada le reveló a CityTV que el valor del hurto podría superar los 200 millones de pesos.
El teniente coronel Ricardo Chaves, comandante operativo de Seguridad Ciudadana, señaló que se está realizando la trazabilidad de otras cámaras ubicadas dentro del centro comercial y en las vías aledañas, con el propósito de identificar a los responsables.
Así mismo, indicó que tanto la Policía de Vigilancia como la Policía Judicial adelantan la recolección de declaraciones y de los registros de video disponibles en la zona para avanzar en la investigación. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles de este violento hecho.