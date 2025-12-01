Suscribirse

Revelan video del millonario atraco en una joyería de Chapinero, en Bogotá; rompieron la vitrina para ingresar

Una cámara de seguridad del lugar grabó el momento exacto en que cuatro delincuentes cometieron el hurto.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

2 de diciembre de 2025, 1:30 a. m.
El hecho ocurrió en el centro comercial conocido como Colors 61.
El hecho ocurrió en el centro comercial conocido como Colors 61. | Foto: API

Se conocen nuevos detalles del millonario robo a una joyería ubicada en el centro comercial Colors 61, en la localidad de Chapinero, en el norte de Bogotá, este 1 de diciembre.

Una cámara de seguridad del lugar grabó el momento exacto en que cuatro delincuentes llegaron con buzos negros, tapabocas, gorras y varios maletines donde iban a echar las prendas.

Contexto: Balacera tras millonario robo en centro comercial de Chapinero deja un herido y desata búsqueda de banda que hurtó joyas

El fragmento muestra cuando estos sujetos armados intimidaron a los presentes en el almacén y posteriormente rompieron una de las vitrinas del local para poder ingresar.

Rápidamente, los ladrones sustrajeron varias joyas, y posteriormente emprendieron la huida ante la presencia de dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que llegaron a la joyería.

Durante el escape, los presuntos responsables realizaron varios disparos en las inmediaciones del lugar, lo que dejó a un transeúnte herido en la pantorrilla. La persona fue trasladada a un centro asistencial y, según las autoridades, su condición no es de gravedad.

La Policía de Bogotá informó que la respuesta inicial incluyó el despliegue de unidades de vigilancia y de Policía Judicial para recolectar testimonios y material probatorio.

Contexto: Se conoce el video del momento exacto en que se desató balacera en un centro comercial de Bucaramanga: policía y ladrón murieron

De acuerdo con las autoridades, el valor estimado ronda entre los 30 millones de pesos; sin embargo, la joyería robada le reveló a CityTV que el valor del hurto podría superar los 200 millones de pesos.

El teniente coronel Ricardo Chaves, comandante operativo de Seguridad Ciudadana, señaló que se está realizando la trazabilidad de otras cámaras ubicadas dentro del centro comercial y en las vías aledañas, con el propósito de identificar a los responsables.

Así mismo, indicó que tanto la Policía de Vigilancia como la Policía Judicial adelantan la recolección de declaraciones y de los registros de video disponibles en la zona para avanzar en la investigación. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles de este violento hecho.

