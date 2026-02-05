Rompe el silencio el veterinario clave en el caso de las frambuesas con talio: la transferencia que apunta a Zulma Guzmán

Otra prueba más se suma al expediente judicial que investiga la muerte de dos menores en Bogotá tras consumir frambuesas contaminadas con talio. Nueve meses después de los hechos, salió a la luz la declaración del veterinario desde cuya cuenta se habría hecho el pago al domiciliario encargado de entregar el paquete.

El caso se remonta a abril de 2025, cuando un domicilio con frambuesas cubiertas de chocolate llegó a una vivienda del barrio Los Rosales, en el norte de la capital. Las frutas fueron ingeridas por dos niñas que fallecieron poco después.

Salen al aire reveladores videos que muestran la entrega de frambuesas con talio para envenenar a dos menores en Bogotá

Los análisis posteriores confirmaron que contenían talio, una sustancia altamente tóxica. Desde entonces, la Fiscalía reconstruye paso a paso cómo se coordinó la entrega y quiénes habrían participado en su logística.

Noticias RCN reveló la declaración completa de Gabriel Enrique Blanco Ayala, uno de los propietarios de la veterinaria donde Zulma Guzmán Castro llevaba a sus mascotas. Guzmán es la mujer señalada por las autoridades como presunta responsable del envío de las frambuesas envenenadas y actualmente se encuentra detenida en el Reino Unido, a la espera de que avance su proceso de extradición a Colombia.

El testimonio del veterinario se volvió relevante porque aporta elementos para explicar cómo se habría efectuado el pago al domiciliario que insistió en entregar el paquete, incluso después de un primer intento fallido. Según su versión, el dinero habría salido de una cuenta asociada al consultorio veterinario y fue transferido a través de la plataforma Nequi.

Revelan dato sobre lo ocurrido con Zulma Guzmán en el río Támesis: daría un giro al caso de envenenamiento con talio

“Al mirar el extracto bancario de mi Nequi me aparece un movimiento por $12.000 a nombre del señor José Luis Trejo, pero no recuerdo el concepto de esta transferencia”, afirmó Blanco Ayala en su declaración. Ese nombre corresponde al del domiciliario que llevó las frambuesas hasta el edificio donde residían las menores.

El veterinario explicó que, en la dinámica habitual del consultorio, algunos clientes pagan en efectivo y luego solicitan que se les devuelvan las vueltas mediante transferencia electrónica. Según su relato, esa práctica podría explicar el movimiento bancario que hoy está bajo la revisión de las autoridades.

“Algunos clientes pagan en efectivo y nos indican que les demos las vueltas por medio de Nequi. Puede ser posible que esta señora me haya dicho que le diera las vueltas del valor que pagó por medio de una transferencia”, señaló en su testimonio. Bajo esa explicación, el dinero habría sido enviado al número indicado por la cliente, sin que en ese momento se conociera su finalidad.

De acuerdo con lo que consta en la declaración, Zulma Guzmán Castro habría dado la instrucción de que ese saldo fuera transferido a una cuenta que no estaba a su nombre ni al de su amiga Zenaida Pava Vargas, otra mujer vinculada al proceso y que ya rindió interrogatorio ante la Fiscalía.