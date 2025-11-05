Suscribirse

Se conocen detalles de las mujeres vinculadas al caso de Jaime Moreno: aparecen en videos clave del crimen

Las dos jóvenes fueron capturadas en un primer momento, pero quedaron en libertad, aunque están vinculadas al proceso.

Redacción Nación
5 de noviembre de 2025, 3:23 p. m.
Jaime Esteban Moreno y las dos mujeres que en un principio fueron capturadas por el crimen, pero posteriormente dejadas en libertad.


El asesinato de Jaime Esteban Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, tiene muchas preguntas sin resolver, pero cada vez van apareciendo más pistas.

Todavía no se saben los motivos por los que en la madrugada del viernes, 31 de octubre, la víctima fue golpeada brutalmente, lesiones que poco después lo llevaron a la muerte.

Jaime Esteban Moreno y el otro implicado en su asesinato.


Hasta el momento, Juan Carlos Suárez Ortiz, también estudiante de la mencionada institución, es el único capturado por el crimen. Las autoridades están tras la búsqueda de Ricardo González Castro, quien también se habría visto involucrado en el homicidio del joven.

En un primer momento, junto a Suárez Ortiz fueron detenidas otras dos mujeres que, poco después, quedaron en libertad, aunque están vinculadas al caso y se analiza si tienen alguna responsabilidad en lo ocurrido.

Contexto: El extraño gesto de una implicada en el asesinato del estudiante de Los Andes, Jaime Moreno, que llamó la atención de los investigadores

Estas dos personas fueron identificadas, de acuerdo con diario El Tiempo, como Bertha Parra Torres, oriunda de Popayán, y Kleidymar Fernández Sulbarán, oriunda de Venezuela. Además, se han conocido algunos detalles sobre ellas.

Según el mencionado medio, Fernández Sulbarán tiene 24 años de edad y nació en Ciudad Ojeda, ubicada en el estado de Zulia. Al parecer, ella es comerciante y asesora de ventas.

Otro detalle llamativo es que la joven, después de que se conociera el crimen, optó por poner sus redes sociales en privado, tal y como han hecho también algunos de sus allegados.

Este sábado 1 de noviembre se conoció que las dos mujeres señaladas de estar involucradas en la muerte de Jaime Esteban Moreno quedaron en libertad, luego que la Fiscalía se abstuviera de ejercer la acción penal.


Por su parte, Parra Torres tiene 30 años de edad y en un primer momento le habría dicho a las autoridades que era bachiller y trabajaba como empleada en una empresa.

Posteriormente, le indicó a la Fiscalía General de la Nación que era economista de profesión y se desempeñaba como analista.

Contexto: Se conoce lo que presuntos asesinos de Jaime Moreno le hicieron y dijeron en un Oxxo antes de matarlo: abogado habló y contó todo

Un dato llamativo, de acuerdo con El Tiempo, es que esta mujer sería beneficiaria del subsidio de ingreso solidario, según la base de datos de la Alcaldía de Popayán. Por eso, estaría recibiendo 480 mil pesos, pese a que viviría en Bogotá.

Por el momento, estas dos mujeres están vinculadas al proceso, mientras que avanzan las investigaciones pertinentes y se establece si tienen alguna responsabilidad en el homicidio del estudiante de Los Andes.

Al tiempo, se avanza en la búsqueda de Ricardo González Castro, señalado de también agredir a Jaime Esteban. Este hombre sería vendedor de comidas rápidas en el sector de San Victorino y, después del crimen, habría renunciado a su trabajo.

Por ahora, se desconoce cuál es su paradero, pero se especula con que ya habría podido salir de la ciudad de Bogotá.

