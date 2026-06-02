Secretaría de Seguridad lanza nuevo canal que le ayudará a prevenir delitos a la ciudadanía

La seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los bogotanos. Por ello, además de los operativos y estrategias que adelanta la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la entidad lanzó oficialmente un nuevo canal de comunicación con el que busca fortalecer su conexión con la ciudadanía.

En este nuevo canal, la Secretaría es una nueva herramienta digital diseñada para mantener informadas a las personas sobre temas de seguridad, convivencia, acceso a la justicia y prevención del delito.

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A través de este canal oficial, la ciudadanía podrá recibir información útil y oportuna sobre alertas para evitar caer en estafas, recomendaciones para prevenir hurtos y otras modalidades delictivas identificadas por las autoridades en la ciudad.

Además, esta herramienta será de gran utilidad para quien desee acceder a los diferentes servicios que ofrece la entidad para orientar a la ciudadanía en su proceso de denuncia cuando es víctima de un delito y así pueda acceder de manera fácil y oportuna a la justicia.

El canal está habilitado en WhatsApp, al que tiene acceso cualquier ciudadano buscando “Seguridad Bogotá” o ingresando con este link.

Canal de WhatsApp: Secretaría de Seguridad Foto: Secretaría de Seguridad

En las Casas de Justicia hay abogados facilitadores que contribuyen en la redacción y radicación de documentos legales como:

Derechos de petición.

Acciones de tutela.

Demandas de mínima cuantía.

Liquidaciones laborales.

Por otro lado, el canal de WhatsApp servirá para informar sobre los servicios disponibles en las Casas de Justicia de Bogotá, espacios donde la ciudadanía puede acceder a orientación jurídica, mecanismos de resolución de conflictos y algunos servicios gratuitos de asesoría legal.

Este nuevo canal también permitirá a la ciudadanía conocer información oficial de primera mano sobre hechos relacionados con la seguridad y la convivencia en Bogotá, contribuyendo a evitar la difusión de rumores, desinformación y noticias falsas que generan alarma o confusión entre los ciudadanos.

Equipo para instaurar denuncias

La Secretaría cuenta con su equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), que asiste en este proceso a las personas que hayan sido víctimas de delitos: en la radicación de la denuncia a través de las entidades competentes; recolectando y analizando información relevante para orientar la activación de rutas institucionales.

La ciudadanía puede acceder a los servicios de AIDE a través de la línea telefónica (601) 377 95 95, Opción 5 - Extensión 1137.

La Secretaría Distrital de Seguridad reitera el llamado a seguir únicamente los canales oficiales de información y recuerda que este nuevo espacio busca convertirse en una herramienta cercana y práctica para fortalecer la prevención, la convivencia y el acceso a información confiable en la ciudad.