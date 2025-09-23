Tenga reservas listas: conozca los barrios de Bogotá que se quedarán sin agua este miércoles 24 de septiembre

Este miércoles, 24 de septiembre, se llevará a cabo una nueva suspensión del servicio de agua en Bogotá, donde miles de ciudadanos de diferentes localidades se verán afectados.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) dio a conocer que estos cortes, que se realizarán en diferentes horas, buscan mejorar el suministro del agua en la ciudad.

“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal”, dijo la Alcaldía de Bogotá.

Cortes de agua

Localidad de Suba

Estoril y Pasadena. De la carrera 45 a la carrera 53, entre la calle 100 a la calle 108. Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a instalación de válvulas.

Trabajos de reparación. | Foto: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

Localidad de Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna, Caracas. De la calle 1 a la calle 13 Sur, entre la carrera 10 a la carrera 14. Desde las 7:00 a. m. y por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Los Mártires

Paloquemao. De la carrera 27 a la carrera 30, entre la calle 13 a la calle 22. Desde las 9:00 a. m. y por 24 horas. Debido a cambio de hidrante y válvula.

Localidad de Tunjuelito

Fátima. De la avenida calle 56 Sur a la calle 52B Sur, entre la transversal 33 a la transversal 44. Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Usme

Mochuelo Alto Rural, El Uval Rural, La Requilina, Centro Usme Rural, La Requilina Rural, Centro Urbano de Usme, Centro Usme, Olarte, Usme Rural II. De la carrera 14K a la carrera 2 Este, entre la calle 139 Sur a la calle 130 Sur. Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy

Valladolid. De la calle 10 a la calle 11, entre la carrera 80 a la carrera 81B. Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Usaquén

Santa Bárbara, La Calleja, Country Club. De la calle 116 a la calle 135, entre la transversal 17 a la carrera 45. Desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Localidad de Usme

Uval, Alfonso López, El Progreso Usme, El Nuevo Portal, Puerta Llano de Usme, La Orquídea Usme, La Reforma, Chapinerito. De la calle 81 Sur a la calle 115 Sur, entre la carrera 5 Este a la carrera 6A Este. Desde las 10:00 a. m. y por 4 horas. Debido a verificación de macromedidor.

Localidad de Ciudad Bolívar

Bellavista Lucero Alto, Casa de Teja, Cedritos del Sur, Compartir, Estrella del Sur, Gibraltar Sur, Juan Pablo II, Lucero del Sur, Quiba I, Quintas del Sur, San Rafael, Sumapaz.

Área 1 : De la calle 65 Sur a la calle 69 Sur, entre la carrera 18A a la carrera 18T

: De la calle 65 Sur a la calle 69 Sur, entre la carrera 18A a la carrera 18T Área 2 : De la calle 69 Sur a la calle 74 Sur, entre la carrera 17N a la carrera 18G

: De la calle 69 Sur a la calle 74 Sur, entre la carrera 17N a la carrera 18G Área 3: De la calle 74 Sur a la calle 78D Bis Sur, entre la carrera 14A a la carrera 18B