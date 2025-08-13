Suscribirse

TransMilenio hoy: cambios en las rutas por homenaje a Miguel Uribe Turbay; estos son los desvíos

El sepelio del senador y precandidato se llevará a cabo este miércoles, en el Cementerio Central de Bogotá.

Redacción Nación
13 de agosto de 2025, 4:46 p. m.
Miguel Uribe Turbay
Al costado izquierdo, el féretro de Miguel Uribe Turbay. | Foto: SEMANA

Este miércoles 13 de agosto, el senador y precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, será sepultado en el Cementerio Central, ubicado en el centro de Bogotá.

Lo anterior generará algunos cierres viales en las localidades de Mártires, Santa Fe, Teusaquillo y La Candelaria, teniendo en cuenta el cortejo fúnebre del congresista.

Contexto: María Carolina Hoyos habla del difícil momento que vive por la muerte de Miguel Uribe: “No sé cómo será mi vida”

Por lo tanto, desde TransMilenio anunciaron que los servicios TransMiZonales que pasan por estos sectores se desviarán por la calle 6, avenida NQS, avenida Cincunvalar y calle 45.

Desde TransMilenio también informaron que los servicios troncales operarán entre las 9:00 a. m. y 7:00 p. m. de la siguiente manera:

  • Ruta fácil 1: entre el Portal El Dorado/estación Ciudad Universitaria
  • Ruta fácil 3: entre el Portal Tunal/estación Calle 22.
  • Ruta fácil 6: entre el Portal 80/estación temporal Calle 34.
  • B23-K23: tendrá parada en la estación Movistar Arena (sin paradas en las estaciones Calle 57, Calle 45, temporal Calle 34 y Consejo de Bogotá).
  • B74 -J74: entre Portal Norte con parada adicional en la Avenida Jiménez.
  • C73-J73: entre Portal Suba/estación Ciudad Universitaria.

Vale mencionar que a las 12 del mediodía de hoy, miércoles, se celebrará la misa exequial a la que solo podrán ingresar amigos, familiares, invitados especiales y personal acreditado. El director de protocolo del Congreso de la República, Plinio Ordóñez, confirmó que a esta ceremonia asistirá la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, y que habrá comitivas internacionales, cuerpo diplomático, exjefes de Estado y ministros de gobierno.

Honras funebres en el Capitolio Nacional del senador Miguel Uribe Turbay
Honras fúnebres en el Capitolio Nacional del senador Miguel Uribe Turbay. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Este homenaje no solo es un momento de memoria y reconocimiento, sino también un ejercicio de responsabilidad ciudadana. Hemos dispuesto todos los recursos para que se viva con respeto, seguridad y orden, como Miguel siempre lo hubiera querido para Bogotá”, advirtió el secretario de Gobierno del Distrito, Gustavo Quintero Ardila.

