Un fin de semana lleno de historia: encuentro de coleccionistas de billetes y monedas en Bogotá

Muchos recuerdan con especial afecto los billetes que, a lo largo de su vida, han visto pasar. Algunos evocan su pasado; incluso, estas piezas se convierten en instrumentos de memoria colectiva que reflejan la historia misma de un país.

Este fin de semana, entre los días 21 y 22 de febrero, tendrá lugar un importante encuentro de coleccionistas en la ciudad de Bogotá, en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el Club Militar, ubicado en la avenida carrera 50 #15-20.

Carta de Jorge Eliecer Gaitán. Foto: Luciano Sánchez

En estos encuentros se puede aprender acerca de la historia monetaria de Colombia y de otros países. Aunque el atractivo principal son los billetes y las monedas, allí también se pueden encontrar objetos muy importantes, como documentos históricos de próceres y de personajes de los que la historia de Colombia habla extensamente.

Si usted tiene en su poder algún billete antiguo, puede llevarlo y aprender mucho más acerca de él, pues los conos monetarios de Colombia tienen particularidades que no todos conocen, pero que resultan muy interesantes.

Colombia, en el curso de su historia, ha tenido transformaciones políticas y económicas que quedan registradas en estas piezas numismáticas. Está el caso de los bancos privados que existieron antes de que se fundara el Banco de la República en 1923.

Estos bancos privados emitían billetes y, entre ellos, se encuentra una variedad inmensa de motivos: desde el Banco de Medellín hasta el Banco Nacional. El número de bancos privados que existía era grande.

Además, hay casos curiosos como el de la Sociedad del Zancudo, una de las empresas mineras más importantes de toda la historia de Colombia, que también llegó a emitir billetes. Estos luego tuvieron que ser recogidos y destruidos después de que se le diera el privilegio exclusivo de emisión de billetes al Banco Nacional. Hoy en día, muy pocos ejemplares se conservan en diferentes colecciones.

Danilo Parra Ariza, una de las personas encargadas de la organización del evento, le contó a SEMANA acerca de este encuentro de coleccionistas.

Parra mencionó que en este evento harán presencia niños de colegio junto con sus padres, con la expectativa de que se motiven e inicien a coleccionar desde temprana edad.

“Tendremos visitas de un colegio para enseñar e iniciar en el coleccionismo y la cultura numismática a una serie de niños (…) que nos visitarán con sus papás”.

Además, indicó que se estima que la asistencia sea alta: “Va a haber una asistencia nutrida porque la numismática es una cultura y una pasión”.

Edison Riaño, participante del evento. Foto: Edison Riaño

Este evento tiene entrada libre, con parqueadero gratuito para todos aquellos que deseen asistir. Es una oportunidad de conectarse con la historia y salir de la rutina diaria.