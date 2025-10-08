Vías en Bogotá y rutas de TransMilenio hoy, miércoles 8 de octubre: consulte las principales vías bloqueadas

Bogotá amanece este miércoles 8 de octubre con complicaciones en varios corredores viales clave. La Secretaría Distrital de Movilidad reportó una alta congestión en la carrera Décima con avenida Primero de Mayo, en la localidad Antonio Nariño, debido a una falla semafórica que ha ralentizado el paso de vehículos y transporte público.

Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Técnicos del Distrito trabajan desde primeras horas de la mañana para restablecer la operación normal en este punto, uno de los más transitados del suroriente de la capital.

En el occidente, un accidente de tránsito en la avenida Ciudad de Cali con carrera 91, en la localidad de Suba, mantiene afectada la movilidad del sector. El siniestro generó demoras significativas en las rutas de transporte público que circulan por este corredor.

Sistema Integrado de Transporte Público este 8 de octubre. | Foto: Secretaría de Movilidad

A ello se suma la presencia de un bus zonal varado en la avenida Suba con carrera 96, sentido occidente-oriente, lo que incrementa la congestión en la zona.

Las autoridades recomiendan a los conductores y usuarios del transporte público planificar con antelación sus desplazamientos y tomar vías alternas para evitar los sectores comprometidos. En particular, se sugiere evitar transitar por la carrera Décima y la avenida Ciudad de Cali durante las horas pico.

Transmilenio es el principal medio de transporte de los colombianos. | Foto: Colprensa

Por otra parte, el Distrito recordó que el servicio de TransMiCable en Ciudad Bolívar permanece suspendido hasta el 19 de octubre debido a labores de mantenimiento programadas. Los usuarios deben prever rutas de conexión alternativas mientras se restablece la operación.

El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) garantiza el servicio a los usuarios de TransMiCable mediante la operación de tres rutas alimentadoras del Portal Tunal de TransMilenio y 12 servicios TransMiZonales, con el fin de asegurar el desplazamiento de los habitantes del sector y su conexión tanto con el Portal del Tunal como con diversos puntos de la ciudad.

TransMiCable de Ciudad Bolívar Bogota Estación Juan Pablo II movilidad transporte publico Mayo 17 2019 foto : Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA