Suscribirse

Bogotá

Vías en Bogotá y rutas de TransMilenio hoy, miércoles 8 de octubre: consulte las principales vías bloqueadas

La operación de TransMicable en Ciudad Bolívar está paralizada por labores de mantenimiento. El Distrito asegura la movilidad de los habitantes de ese sector con servicios zonales.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 4:32 p. m.
Día sin carro
La Secretaría Distrital de Movilidad reportó una alta congestión en varios puntos. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Bogotá amanece este miércoles 8 de octubre con complicaciones en varios corredores viales clave. La Secretaría Distrital de Movilidad reportó una alta congestión en la carrera Décima con avenida Primero de Mayo, en la localidad Antonio Nariño, debido a una falla semafórica que ha ralentizado el paso de vehículos y transporte público.

Contexto: Así rotará el pico y placa en Bogotá el miércoles 8 de octubre: evite pagar costosa multa
Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera.
Habrá servicios troncales y zonales para facilitar la asistencia al Festival Cordillera. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Técnicos del Distrito trabajan desde primeras horas de la mañana para restablecer la operación normal en este punto, uno de los más transitados del suroriente de la capital.

En el occidente, un accidente de tránsito en la avenida Ciudad de Cali con carrera 91, en la localidad de Suba, mantiene afectada la movilidad del sector. El siniestro generó demoras significativas en las rutas de transporte público que circulan por este corredor.

Contexto: Bogotá vivió una nueva jornada de marchas pro-Palestina; la ciudad sufrió complicaciones en su movilidad
Sistema Integrado de Transporte Público - SITP
Sistema Integrado de Transporte Público este 8 de octubre. | Foto: Secretaría de Movilidad

A ello se suma la presencia de un bus zonal varado en la avenida Suba con carrera 96, sentido occidente-oriente, lo que incrementa la congestión en la zona.

Las autoridades recomiendan a los conductores y usuarios del transporte público planificar con antelación sus desplazamientos y tomar vías alternas para evitar los sectores comprometidos. En particular, se sugiere evitar transitar por la carrera Décima y la avenida Ciudad de Cali durante las horas pico.

Contexto: Plan especial de movilidad en la vía Bogotá–Girardot por Semana de Receso: estas son las medidas
TransMilenio
Transmilenio es el principal medio de transporte de los colombianos. | Foto: Colprensa

Por otra parte, el Distrito recordó que el servicio de TransMiCable en Ciudad Bolívar permanece suspendido hasta el 19 de octubre debido a labores de mantenimiento programadas. Los usuarios deben prever rutas de conexión alternativas mientras se restablece la operación.

El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) garantiza el servicio a los usuarios de TransMiCable mediante la operación de tres rutas alimentadoras del Portal Tunal de TransMilenio y 12 servicios TransMiZonales, con el fin de asegurar el desplazamiento de los habitantes del sector y su conexión tanto con el Portal del Tunal como con diversos puntos de la ciudad.

Ciudad Bolívar
TransMiCable de Ciudad Bolívar Bogota Estación Juan Pablo II movilidad transporte publico Mayo 17 2019 foto : Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

La Secretaría de Movilidad mantiene un monitoreo constante en toda la ciudad y actualiza en tiempo real el estado del tráfico y los corredores más críticos a través de sus canales oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Niño Prodigio: predicciones de hoy, miércoles 8 de octubre, para los 12 signos del zodiaco

2. Vías en Bogotá y rutas de TransMilenio hoy, miércoles 8 de octubre: consulte las principales vías bloqueadas

3. Presidente Petro insiste: “Por eso me gusta desnudarme y por otras cosas”

4. Néstor Lorenzo reveló suplicio que vive figura cada que la llama a Selección Colombia: “Nadie sabe”

5. Española que vive en Colombia se sorprende de lo que hacen las personas mayores en la calle: “Es algo muy típico aquí”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Vías bloqueadasBogotáMovilidad Bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.