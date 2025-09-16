Suscribirse

Bogotá

VIDEO | Motociclistas paralizan el occidente de Bogotá: bloquearon la vía con sus cascos

Los diferentes gremios confirmaron que son más de 9 puntos de bloqueo los que habrá en la jornada de movilizaciones.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 1:52 p. m.
Motos protesta paro de aplicaciones
Muy temprano arrancó la movilización de motociclistas y de conductores de diferentes gremios que bloquean, al menos, 9 puntos de la ciudad en forma de protesta contra la administración de Carlos Fernando Galán. | Foto: Guillermo Torres

Muy temprano arrancó la movilización de motociclistas y de conductores de diferentes gremios que bloquean, al menos, 9 puntos de la ciudad en forma de protesta contra la administración de Carlos Fernando Galán.

Contexto: 🔴 Paro del 16 de septiembre EN VIVO | TransMilenio confirma primeros bloqueos en el sur de la ciudad: motociclistas bloquean vía con cascos en el piso
Protestas de moteros en Bogotá.
Protestas de moteros en Bogotá. | Foto: Captura de video: @PasaenBogota

Uno de los puntos de manifestación más llamativos fue el que se ubicó desde la mañana en la entrada de los patios del sur de Bogotá, a donde llegaron camiones completamente cargados de cascos viejos de motociclista que fueron lanzados a las vías para bloquear el paso y detener la movilidad.

Los líderes de la movilización aseguran que fue una forma simbólica de manifestarse y, de paso, impedir que la autoridad aplicara inmovilizaciones a vehículos por bloqueos.

Según lo expuesto en redes sociales por varios líderes de los conductores, entre ellos el concejal Julián Forero ‘Fuchi’, lo hacen como parte de un reclamo a la gestión distrital, que está encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán, y a la Secretaría de Movilidad.

Según ellos, ha sido insuficiente, inequitativa, plagada de abusos y promesas incumplidas.

El llamado se hizo bajo el lema: 'Porque Bogotá no tiene alcalde’, y aseguran que no se trata solo de protestar, sino de hacerse visibles, de forzar un espacio de diálogo real, “de transformar el ruido del tráfico en una voz que no pueda ser ignorada”.

Y es que, según el concejal de la ciudad, los reclamos son múltiples, urgentes y estructurales.

Motociclistas protestan en la capital debido a que la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 270 de 2022, por medio del cual extiende la restricción del parrillero hombre en la ciudad hasta el próximo 31 de diciembre. Julio 7 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Motociclistas protestan en la capital debido a que la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 270 de 2022. | Foto: Guillermo Torres /Semana

Justamente, el concejal Forero ha sido una de las figuras visibles de esta convocatoria y, en general, de todas las disputas que involucran a los moteros y al sector movilidad de la ciudad.

En la convocatoria, que fue difundida con un video a través de sus redes sociales, varios líderes gremiales de diferentes sectores de conductores convocaron a la “movilización más grande de la historia de Bogotá”.

No solo llamaron a la indignación por temas relacionados con la movilidad, sino que reclamaron por la crisis de las basuras, la presunta corrupción en los contratos y la inseguridad: “Estamos mamados”.

De acuerdo con los mensajes que han difundido, exigen respuestas, soluciones reales, transparencia y participación. “Porque no es solamente su trabajo el que está en juego, es la calidad de vida de todos los que transitamos esta ciudad cada día”, aseguraron.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Exsecretariado de las FARC fue sentenciado. Por ocho años deberá cumplir sanciones restaurativas

2. ¿Cambia el proceso de visado tras las descertificación de Colombia por Estados Unidos?

3. VIDEO | Motociclistas paralizan el occidente de Bogotá: bloquearon la vía con sus cascos

4. Horóscopo del Niño Prodigio para el 16 de septiembre; movimientos y decisiones para los 12 signos

5. Cuál será el aporte del metro a la movilidad de Bogotá: ¿se acabarán los trancones y la congestión?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MotocicletasParoMovilidad Bogotá Secretaría de Movilidad de Bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.