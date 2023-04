Viralizan video de una mujer que pasea a un cerdo por las calles de Bogotá

Un video que circula por las redes sociales se llevó el protagonismo durante los últimos días, pues las divertidas reacciones que generó en los cibernautas no paran. En esta oportunidad, una mujer fue captada en Bogotá paseando a su mascota, pero lo singular es que el animal que la acompañó en el espacio público fue nada más y nada menos que un cerdo.

Sin embargo, no se trató de cualquier cerdo, sino que fue uno de tamaño grande, los cuales suelen permanecer en las granjas. El clip fue grabado cerca al barrio 20 de julio, al sur oriente de la capital.

Caminando como cualquier otra persona, una señora sacó al cerdo para que tomara el Sol y este, sin problema alguno, caminó al lado de ella en el espacio peatonal. De acuerdo con las imágenes recopiladas en la red social china TikTok, al parecer, la mujer salió a comprar algunos elementos y aprovechó para darle un paseo a su mascota; además, en una de sus manos se puede ver que sostuvo un laso parecido al que se le pone a los perros cuando salen a la calle.

Varios de los usuarios reconocieron a la dama y comentaron que suele habitar cerca al 20 de julio, más específicamente por el barrio Country Sur.

El hecho se registró cerca al barrio 20 de julio de Bogotá. - Foto: TikTok: @steven_beltran09

Además, para darle mayor dramatismo al clip, el internauta que compartió el video decidió añadirle el viral audio con la voz del personaje animado Bob Esponja que dice: “Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea... Qué es eso”.

De manera conjunta, también llamó la atención que cerca al cerdo caminó un perro y se movilizaron varios medios de transporte en esta parte de Bogotá. Como descripción, el usuario que difundió el corto fragmento audiovisual escribió: “Me encanta vivir en Bogotá”.

En adición, al tratarse de un video tendencia, las interacciones digitales no se hicieron esperar con miles de ‘me gusta’, reproducciones y diversos comentarios, como:

“Yo a esa señora la veo todos los días en el 20 de julio”; “Parce ja, ja, ja los ingredientes para la Navidad no se alistan solos 😂”; “Es muy lindo, pero está muy pesadito, ya y se le dificulta caminar bien”; “A mí me parece muy lindo como ahora se están “domesticando” animales menos frecuentes”; “Bogotá es muy random”; “Esa señora es una excelente persona”; “Divino 🥰 y tan linda la señora que lo saca a caminar para que haga ejercicio”; “La verdad es que sería muy triste vivir en Suiza y no poder ver todo esto ja, ja, ja”; “Hacerle un estudio científico al pensamiento y forma de ver la vida de esa mujer, que intriga”, se lee en TikTok.

A continuación, el corto fragmento de 13 segundos que se convirtió en tendencia por el hecho de que mostró a una mujer paseando a un cerdo en el sur de Bogotá:

Conductor de TransMilenio adoptó a gato que dejaron abandonado en su ruta

Durante el Domingo de Pascua, 9 de abril, los usuarios de las redes sociales viralizaron la historia de un gato que fue abandonado en una ruta de TransMilenio. Ante esto, el mismo servicio de trasporte compartió una imagen del felino con el objetivo de encontrarle un nuevo hogar.

La entidad afirmó que 'espera' que no se trate de un caso de abandono premeditado, y abrió la opción de que algún ciudadano se proponga el adoptarlo. - Foto: Twitter/ @transmilenio

Luego de varias horas, el gato pudo encontrar el calor de un nuevo hogar. En esta oportunidad, el acto de humanidad fue por parte de un trabajador de TransMilenio: don Esteban.

“Esteban Estupiñán, conductor del bus donde lo dejaron, lo adoptó, acá a punto de terminar turno para llevarlo a casa”, agregó la plataforma de transporte masivo y agradeció por el apoyo incondicional que tuvo esta historia en las redes sociales.

“Gracias a don Esteban por darle un hogar al ‘Transmichi’ y bien por hacer visible estás historias, humanizan un poco el sistema”, escribió un cibernauta tras el viral anuncio de la adopción del felino.