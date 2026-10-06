Voraz incendio de bus del Sitp en Bogotá: el vehículo quedó calcinado

En la mañana de este martes, 6 de octubre, se registró una emergencia en la localidad de Suba, en el sector conocido como El Pinar, al noroccidente de Bogotá, debido al incendio de un bus del sistema de transporte público de la ciudad.
A través de distintas redes sociales, algunos testigos de la emergencia compartieron videos en los que se puede observar la situación antes de la llegada de los organismos de emergencia.
El vehículo quedó envuelto en llamas por motivos que aún se desconocen.
Según informó el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, el incendio se registró durante horas de la mañana en un parqueadero ubicado exactamente en la carrera 92 con calle 169B, aunque fue controlado.
El primer informe de testigos que vieron lo que ocurrió decía que, afortunadamente, no había personas lesionadas, heridas o afectadas por el suceso.
#BOGOTÁ. La mañana de este 06OCT, se registra el incendio de un bus del SITP en el sector de Pinar, en la localidad de Suba. Por el momento se desconocen las causas que originaron las llamas y afortunadamente no se reportan personas lesionadas. pic.twitter.com/MFDmsvyx4t— Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 6, 2026
Las llamas rápidamente destruyeron la estructura del vehículo; en pocos minutos, quedó reducido a partes de metal por dentro.
Videos compartidos por testigos evidenciaron la intensidad de las llamas antes de la llegada de los organismos de emergencia.
El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá hizo presencia
Al lugar acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos y lograron contener de forma exitosa la emergencia. Se confirmó que efectivamente no había personas afectadas ni heridas y se extinguió en un 100 % la conflagración.
🚨Controlamos el incendio de un bus del SITP en un parqueadero, en la Carrera 92 con Calle 169B. No hay reporte de personas lesionadas. pic.twitter.com/VCgLnj8RtK— Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) October 6, 2026
El caso generó gran preocupación entre habitantes y transeúntes del sector, quienes observaron una gran columna de humo y las llamas que consumieron rápidamente el vehículo.