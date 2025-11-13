Suscribirse

Bogotá

Vuelve y juega: comunidad intentó linchar a un ciudadano en el Centro Comercial Unilago de Bogotá

La policía intervino y evitó que la situación se convirtiera en tragedia.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

13 de noviembre de 2025, 10:43 p. m.
Nuevo caso de intolerancia.
Nuevo caso de intolerancia en Bogotá. | Foto: A.P.I.

Se presentó un nuevo caso de intolerancia en la ciudad de Bogotá, donde la comunidad quiso hacer justicia por mano propia. Es el segundo hecho que se registra durante esta semana.

Sobre el mediodía de este jueves, 13 de noviembre, un hombre se salvó de morir linchado por parte de varios ciudadanos. Por fortuna, la Policía intervino y evitó que la situación se convirtiera en tragedia.

Contexto: Habló sobrino de conductor que murió linchado en Bogotá y soltó versión que le daría giro al caso: contó lo que le pasaba a su tío

Los hechos se presentaron en el Centro Comercial Unilago, ubicado en la carrera 15 N.º 78-33, en la localidad de Chapinero, cuando un hombre, al parecer, iba a efectuar un pago con una transacción ficticia.

Los presentes en el lugar se percataron de lo que pretendía supuestamente hacer, y la reacción de la comunidad fue agredirlo violentamente con puños y patadas.

A través de videos compartidos en redes sociales, se logró observar a una gran cantidad de personas a las afueras del centro comercial, mientras que uniformados de la Policía tratan de intervenir en la agresión.

Pese a la presencia de las autoridades, los presuntos agresores también se enfrentaron con la Policía, quienes intentaban poner a salvo al hombre implicado en el hecho.

Finalmente, las autoridades se llevaron al sujeto a las instalaciones policiales con el fin de que responda por sus actos. Se desconoce la identidad de esta persona y su estado de salud.

“Un ciudadano estaba realizando un pago allí, lo estaba haciendo con algo falso, se percatan de la situación, la misma comunidad, llega la Policía y es trasladado a instalaciones policiales”, detalló la Policía a SEMANA sin dar más información.

Esta situación se suma al caso del pasado 11 de noviembre, en el que varias personas tomaron justicia por mano propia y le quitaron la vida a un ciudadano, quien minutos antes había atropellado a varios moteros con su carro en el sector de El Tintal, localidad de Kennedy, al sur de Bogotá.

