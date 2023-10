Adolescente apuñaló a un taxista por atracarlo en Bucaramanga

La situación fue reportada de inmediato a la patrulla de Policía del cuadrante, cuyos uniformados lograron aprehender al menor de edad antes de escapar. Mientras que el taxista, un hombre de la tercera edad, fue auxiliado y trasladado hacia un centro médico, donde se confirmó que, por fortuna, la herida no fue de gravedad.

En Bogotá

“Primero intenta como raparme el celular, yo lo sigo con la mirada y le doy las vueltas, él desiste y sube. Cuando sube, aparece una moto y esa es la que se lleva al delincuente cuando me atraca”, relató la víctima a Citytv .

“Cuando yo pensé que ya había pasado, y que no había pasado nada, llega otro delincuente que es el que me saca una navaja, y ese es el que comete el asalto. Me roba el reloj, la pulsera y el celular”, agregó.