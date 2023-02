Adolescente que asesinó a otra menor de edad fue enviada a un internamiento en Bucaramanga

A internamiento preventivo fue enviada una adolescente de 16 años, señalada como la presunta responsable del homicidio de otra menor de edad ocurrido en medio de una riña en la ciudad de Bucaramanga, Santander.

Se trata de Vanesa Pedroza Chica, quien protagonizó una fuerte pelea con Danna Yulitza Romero Vega, también de 16 años, en la cancha del barrio La Inmaculada, ubicada al occidente de la capital santandereana, el pasado martes 31 de enero, indicaron las autoridades.

Las niñas se citaron en cancha del barrio La Inmaculada de Bucaramanga. - Foto: A.P.I.

A la señalada agresora, la Fiscalía le imputó cargos “por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado y por decisión de un juez fue cobijada con medida de internamiento. Tanto víctima como victimaria resultaron heridas y fueron trasladadas a centro hospitalario en donde falleció Danna Yulitza Romero Vega por la gravedad de las heridas que recibió en su pecho”, explicó la Fiscalía.

De acuerdo con el relato de la madre de Danna Yulitza, hacia las 8:00 a.m., una mujer (vecina) de aproximadamente 42 años llegó a su vivienda con la intención de llevarse a la adolescente, quien para ese momento estaba dormida. Aunque la progenitora le dijo que no lo hiciera, la vecina aprovechó un descuido para despertarla y convencerla de salir de la casa.

“Yo le dije que me la dejara dormir y ella le dijo que fueran, que ella no la iba a dejar sola. La llevó y allá estaba la otra niña que me la hirió, a mí cuando me llamaron fue a decirme que fuera que estaba apuñaleada en el parqueadero”, contó Mayra Patricia Vega, madre de Danna.

En la cancha, las niñas cruzaron un par de palabras y luego comenzaron a agredirse, mientras que la vecina al parecer las grababa. Según la Policía, Vanesa Pedroza tenía un cuchillo y Danna tomó un botella para defenderse.

Danna Yulitza Romero Vega, era madre de un bebé de cinco meses. - Foto: Facebook @DannaYulitza.

En medio del enfrentamiento, las dos adolescentes resultaron heridas. Sin embargo, Danna Yulitza sufrió la peor parte, pues su contrincante le propinó dos puñaladas en el pecho que la dejaron agonizante.

Minutos después, tanto Danna como Vanesa fueron auxiliadas y trasladadas hasta el Hospital Universitario de Santander (HUS), donde la primera ingresó a sala de reanimación y después fue sometida una cirugía. Pero, las heridas eran tan graves que no logró sobrevivir.

“Aquí llegó, prácticamente, en parada cardíaca y fue llevada a reanimación; luego se subió de timbre a sala de cirugía, donde se hicieron todas las maniobras correspondientes para tratar de conservar la vida de esta adolescente. Sin embargo, las heridas eran bastante críticas y a pesar de los esfuerzos realizados, falleció”, dijo Javier Martínez, jefe de urgencias del HUS.

Danna Yulitza Romero Vega, según se conoció, era oriunda del municipio de San Vicente de Chucurí y madre de un bebé de tres meses de nacido, quien está bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

“Todavía no puedo creer lo que ha pasado y me quedan cortas las palabras, no podré olvidar tantos recuerdo que pasamos juntos, prácticamente toda nuestras infancia, tantos momentos felices, todo lo bueno y malo que pasamos juntos. La extrañaré demasiado”, expresó un allegado de Danna.

Las dos menores de edad fueron atendidas en el Hospital Universitario de Santander. - Foto: Hospital Universitario de Santander

Entre tanto, Vanesa Pedroza Chica resultó con heridas en sus brazos y durante dos días permaneció en observación en el HUS. Esta joven fue aprehendida por la Policía y tras ser dada de alta, fue presentada ante la autoridad competente.

Tras conocerse la muerte de Danna Yulitza el secretario del Interior de Bucaramanga, Manuel Vásquez, lamentó el hecho y expresó su solidaridad con las familias.

“Un hecho de intolerancia que protagonizan dos menores en una riña en la que fallece una menor. Nuestra solidaridad para estas dos familias, las acompañamos. La invitación a las familias es para que acompañemos a nuestros hijos en los procesos”, dijo el funcionario.