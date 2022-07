Amenazan de muerte a esposa e hijo de líder ambiental en Barrancabermeja

No da tregua la inseguridad en el municipio de Barrancabermeja (Santander), donde en las últimas horas una familia fue agredida por un par de delincuentes armados. Al parecer, los delincuentes iban con el objetivo de acabar con la vida de un integrante del hogar.

La aterradora situación ocurrió cuando dos sujetos llegaron hasta la casa de Oswaldo Beltrán Palmera, líder ambiental en el Puerto Petrolero y secretario de la Federación de Pescadores Artesanales de Santander (Fedepesan), tras preguntar por él y notar que no estaba, los delincuentes arremetieron contra su esposa e hijo, de 8 años.

“Uno llevaba una pistola y el otro un revolver, a ella la amarraron y al niño lo pusieron a que les entregara todas las pertenencias, le decían que si no entregaba todo le cortaban los dedos, uno por uno, a la mamá”, contó Beltrán en una emisora.

Durante varios minutos, los atracadores permanecieron en la vivienda y de allí lograron llevarse dinero, joyas, elementos de valor y personales. Este hecho, según dijo, dejó afectado psicológicamente a su pequeño: “esta situación me tiene intranquilo, la inseguridad se ha convertido en un problema grande”.

Asimismo, reveló este es el tercer atentado que sufre tanto él como su familia, pues los criminales cada que vez que no lo encuentran, atacan a sus seres queridos. Por ello, pide a las autoridades del distrito petrolera reforzar la seguridad en todos los sectores.

“Con este ya van tres atentados, cuando ellos no me encuentran en la casa afectan a mi familia. En el sector no se ve presencia de la Policía; es una zona muy oscura, hemos hecho el llamado a la electrificadora para que instale las farolas en el sector, pero no responden”, aseguró en el citado medio radial.

El hecho ya fue denunciado ante la Policía de Barrancabermeja, que ya inició las labores investigativas para esclarecer quiénes son los responsables de este violento suceso.

Cabe recordar que este mes también se registró un atentado contra Yuli Velásquez, líder social y presidenta de Fedepesan, en este municipio santandereano.

Ocurrió en inmediaciones del restaurante el Rancho, ubicado sobre el corredor vial que conduce hacia el corregimiento El Llanito, hasta donde llegaron dos sicarios a bordo de una motocicleta e intentaron acabar con la vida de Yuli, quien estaba reunida con otros funcionarios de la federación y su escolta.

De acuerdo con la líder, una vez finalizada la reunión y tan pronto salió del establecimiento, aparecieron los criminales, quienes hirieron a su escolta, César Rodríguez, cuando intentó protegerla.

“El tesorero de Asopescasan me iba a hacer el favor de llevarme en la camioneta de él, cuando salí del establecimiento para informarle a mi escolta y que me siguiera, llegaron dos sicarios, uno se baja de la motocicleta, saca el arma de fuego. Enseguida, el escolta me gritó: ‘Yuli, corra’, me regresé hacia el establecimiento, pero me caí. Cuando levanté la cabeza y miré el escolta estaba tendido en el piso”, narró Yuli Velázquez.

Rodríguez, quien es funcionario adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP), recibió un impacto de bala en el rostro. Mientras que Velázquez, por fortuna, resultó ilesa.

Al parecer, el atentando sería una venganza por las denuncias que ha realizado esta líder sobre la problemática ambiental y el vertimiento de desechos a la Ciénaga San Silvestre y Palotal del Puerto Petrolero. Por ello, hace un llamado a las autoridades brinden mayor seguridad y garantías a los líderes de esta región santandereana.