Angustioso llamado de joven tras desaparición de su madre en Santander

Desde las 8:00 de la noche del jueves 14 de julio, los hijos y familiares de Rosalba Velandia Salazar, una mujer de 56 años, no saben nada de su paradero. Aquel día salió de su vivienda ubicada en el barrio La Candelaria de Piedecuesta, Santander, pero nadie supo hacia dónde se fue.

Desde entonces, el hijo menor de Rosalba, Sergio Delgado, inició una ardua e incansable búsqueda para encontrar a su madre, quien iba vestida con un pantalón de flores, blusa rosada y sandalias. Rosalba mide 1,65 cm, es de tez trigueña, contextura mediana, cabello negro ondulado y largo, tiene ojos color negro y boca mediana.

“Mi mamá aún sigue desparecida, me trasladé para Bogotá, ya que en todos los corregimientos y municipios de Santander están buscando, pero necesito gestionar más para encontrar a mi mamá. Continuo pidiendo colaboración para buscarla”, indicó Sergio.

Desde la desaparición de Rosalba, Sergio ha recibido varios indicios de dónde podría estar su progenitora, pero hasta el momento no ha sido posible hallarla. Incluso hace un par de días se conoció una grabación de una cámara de seguridad, donde presuntamente aparece Rosalba sentada del sector de Pescadero.

“Mi mamá desapareció el jueves 14 de julio, pero fue vista por cámaras el domingo 17 de julio en el sector de Pescadero, donde se alcanza a ver que está caminando sola desde el sábado”, agregó el joven.

En la grabación se observa, al parecer, a Rosalba sentada en una mesa tomándose una gaseosa; minutos después se levanta y sale del lugar, pero nadie se percató qué rumbo tomó después.

Ante estos indicios, la Defensa Civil, bomberos, funcionarios de Gestión del Riesgo y la Policía iniciaron la búsqueda a orillas de los ríos Umpalá y Chicamocha; así como en los municipios aledaños de Aratoca, Zapatoca, San Gil, Curití, entre otros.

“Estuvimos en el acompañamiento y en la búsqueda de la señora Rosalba Velandia. Estuvimos inspeccionando el área con 30 unidades operativas con Gestión del Riesgo, Policía y Defensa Civil, continuamos en la búsqueda”, señaló Julián Arizmendi, Técnico Operativo de la Oficina del Medio Ambiente de Piedecuesta.

Sergio ha recurrido a redes sociales, medios de comunicación, la solidaridad de la comunidad e incluso se han realizado caravanas de motociclistas para continuar con la búsqueda del ser que le dio la vida, quien no acostumbraba a salir sola de la vivienda, ya que al parecer padece problemas de depresión.

“La angustia es muy grande, no saber en qué condiciones esté mi mamá. Uno ve las autoridades no hacen mayor cosa, entonces necesito la ayuda de toda la comunidad. Es desconcertante saber que mi mamá salió de la casa y no regresó”, añadió Delgado.

Y agregó que, “Hace un año y medio, mi mamá está padeciendo depresión. Me han llamado más de 200 personas de todo el país que me han dicho que la han visto, pero no es, siempre se descarta, me dijeron que la vieron hasta en Arcabuco (Boyacá)”.

Al clamor de Sergio Delgado y su familia, se unió el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien solicitó a todos los santandereanos contribuir con la búsqueda y alertar de inmediato si llegan a ver o saber algo del paradero de Rosalba Velando.

Santandereanos, doña Rosalba Velandia está desaparecida desde el pasado jueves. Les pido nos ayuden compartiendo esta información que dé con su paradero. ¡Entre todos es más fácil! Ante cualquier dato pueden comunicarse al: 3213670761. pic.twitter.com/Vuzsw2OVj3 — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) July 22, 2022

“Santandereanos, doña Rosalba Velandia está desaparecida desde el pasado jueves. Les pido nos ayuden compartiendo esta información que dé con su paradero. ¡Entre todos es más fácil!”, dijo el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Quien tenga información o conozca la ubicación de Rosalba Velandia se puede comunicar al 3213670761 o al 123 de la Policía.