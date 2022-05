“Bien hecho”: Rodolfo Hernández sobre su cachetada a un concejal en Bucaramanga

Hace tres años el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, protagonizó uno de los escándalos más comentados de la ciudad, luego de golpear en la cara a uno de los concejales. El hoy candidato presidencial volvió a pronunciarse sobre lo ocurrido. Sin embargo, su respuesta sigue siendo la misma.

Hernández, en entrevista con Noticias RCN, dijo de forma directa que el concejal se había ganado el golpe, porque había sido él quien inició con los hechos de violencia.

“Bien hecho. No me arrepiento porque fue un saboteador. Él también fue con violencia. Lo que pasa es que ustedes no saben la antesala de esa acción mía. ¿Qué me hubiera podido ahorrar eso?, sí, pido mil excusas. Pero él fue un saboteador”, expresó el candidato presidencial en el noticiero.

John Claro, que para 2018 era concejal de la capital santandereana por el partido ASI, es la persona a la que se refiere Hernández. Dicha acción violenta quedó registrada en video, en el que se observa y escucha al político salirse de casillas, lanzar groserías y finalmente pegarle la cachetada a Claro.

Por este suceso, Rodolfo Hernández fue suspendido durante tres meses de su cargo como alcalde, tras una medida que tomó la Procuraduría.

En la mencionada entrevista con el RCN, el ingeniero Hernández también se refirió al proceso que se adelanta en la Fiscalía en su contra por presunta corrupción y las irregularidades que se habrían presentado en la celebración de un contrato de consultoría con la Empresa de Aseo (EMAB).

“Son puras mentiras. Llevan cinco años y no me han acusado de nada. No me metieron solo ese, me metieron 200 procesos de investigación. ¿Cuál era el objetivo?: sacarme de la Alcaldía. De allá no me robé un solo peso; al contrario, todo el salario que me pagó la ciudadanía se lo entregué a diferentes programas que involucran a los jóvenes. Pura paja. Tengo la conciencia tranquila. Llevan cinco años acusándome y nunca tienen suficientes pruebas y terminan postergando la audiencia”, concluyó el candidato.

De acuerdo con la investigación mencionada, el exmandatario de la capital santandereana es señalado de haber intercedido para el direccionamiento del contrato 096 de 2016, el cual tenía como objetivo la implementación de nuevas tecnologías en el polémico relleno sanitario de El Carrasco, el cual había presentado constantes fallas en su operación.

Para el próximo 21 de julio quedó programado el inicio del juicio penal contra el exalcalde y actual candidato a la Presidencia Rodolfo Hernández, quien ha rechazado de forma tajante los cargos imputados.