Buscan a delincuente que asesinó a un vigilante disparándole a la cara en Floridablanca, Santander

Al parecer, Fabio Obed no se percató que un sujeto armado le seguía los pasos y analizaba detalladamente cada movimiento que hacía. Sobre la 1:30 de la madruga, el delincuente se acercó al vigilante y le disparó en repetidas ocasiones; el ataque ocurrió justo en la carrera 18 con calle 60 del barrio La Trinidad.

“Escuché los tiros y luego llamaron a mi hija para que fuéramos a recoger la moto porque a mi esposo lo habían herido. Me dirigí a la Foscal y me dijeron los médicos que una de las balas le atravesó la médula espinal”, dijo a Oro Noticias la esposa de Fabio Obed.

| Foto: Archivo particular tomado de Facebook

Fabio Obed Giraldo Rojas tenía 38 años. | Foto: Archivo particular tomado de Facebook

“Él no tenía problema con ninguno, era un hombre que no le gustaban los problemas. Le pido a la justicia que encuentren al criminal que le quitó la vida a mi esposo, esto no puede quedar impune”, agregó en el citado medio la esposa de la víctima.