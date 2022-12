En video quedó bochornosa riña de dos mujeres en plena vía pública de Bucaramanga

Dos mujeres protagonizaron una vergonzosa escena en una concurrida vía de Bucaramanga (Santander). Estas ciudadanas se enfrascaron en una fuerte discusión, en la que se dijeron de todo y terminaron agrediéndose físicamente en plena vía pública.

Hacia las 4:50 de la tarde del pasado miércoles, el flujo vehicular se vio interrumpido en la carrera 17 con calle 45, en cercanías al centro comercial La Rosita. Las mujeres, en medio de empujones, salieron a la vía y comenzaron a golpearse. La situación fue grabada por un transeúnte.

En las imágenes se observa a las dos mujeres sobre el asfalto, dándose puños y agarradas del cabello, mientras algunos conductores pitaban para que se retiraran de la vía y otros solamente se detenían por curiosidad a observar la riña.

El enfrentamiento, según la grabación, se habría originado por un dinero que, al parecer, una de las mujeres se negaba a pagar. “Me vio la cara de m*rica, ¿cuándo me va pagar, p*roba?”, se escucha decir a una mujeres.

Luego de varios segundos y golpes, un motociclista intervino y logró separar a las intolerantes mujeres, que sin importar el peligro, pues pudieron ser arrolladas por un vehículo, decidieron enfrentarse a puños.

Este hecho de violencia e intolerancia se suma al registrado en las últimas horas en el sector de Cuadra Play en Cabecera, donde una mujer, al parecer, recibió una fuerte golpiza por parte del personal de seguridad de un establecimiento comercial de la zona.

La violenta escena fue captada en video por otra mujer que departía en este sector, ubicado en la comuna 12. En las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, se observa a la víctima en el piso, mientras otra mujer le hace presión en la espalda y el cuello, para no dejarla mover. Todo esto ocurre mientras varios hombres de logística rodean a las mujeres para que nadie intervenga.

“Nosotros vimos cómo los guardas de seguridad la traían del cuello, como si la estuvieran ahogando, muy seguramente la habrían sacado de alguno de esos establecimientos, pero cuando preguntamos sobre el negocio nadie nos dio razón; luego la sacaron y la tiraron al piso, ella intenta pararse y vuelven a tirarla al piso. Los hombres de seguridad le pegan, pero había una mujer también de seguridad quien intentó como ahogarla”, dijo la persona que grabó el video y quien, además, prefirió no revelar su nombre por razones de seguridad.

Y agregó: “al ver esta situación lo que yo hago es gritarle que la soltara y que iba a grabar, saco mi celular e inmediatamente otra persona que estaba en la zona, creo que fue otro guarda de seguridad, me dice: “sapa, no grabe”; también recibí amenazas. Es más, en el establecimiento donde yo me encontraba no me volvieron a dejar entrar y entonces me fui del sitio, temiendo por mi vida”.

Hechos como este, en lo corrido del año, se han presentado en repetidas oportunidades en esta zona de Bucaramanga, pese a los controles de las autoridades y a las estrategias que se han implementado para reducir las cifras de riñas y hechos de intolerancia.