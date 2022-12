Encadenadas a una IPS, así protestan enfermeras que hace cinco meses no reciben sueldo en Bucaramanga

“No aguantamos más”. Ese es el clamor de un grupo de enfermeras de la ciudad de Bucaramanga (Santander), que decidió parar sus actividades y protestar, de manera pacífica, para que les paguen los cinco meses de sueldo que les deben.

Las profesionales de la salud hace meses fueron contratadas por la IPS Best Home Care para que prestaran sus servicios a pacientes de la tercera edad y enfermos, en algunos casos con enfermedades terminales. Sin embargo, los problemas para ellos comenzaron a aparecer cuando llegaba la fecha de pago.

De acuerdo con las enfermeras, inicialmente los pagos se demoraban, pero llegaban. Esta situación cambió desde hace cerca de cinco meses, cuando dejaron de verse reflejados en sus cuentas bancarias, pese a esto ellas continuaron con sus labores.

“Esto es lamentable, que tanto las enfermeras como las cuidadoras tengamos que estar rogando el sueldo de cinco meses atrás. La dignidad, como personas, se ha perdido; hemos tenido que enfrentarnos a nuestros deudores y bajar la cara como si nos hubiéramos comido la plata. La empresa se hace la sorda”, expresó una de las manifestantes.

Durante este tiempo, según dicen, la IPS las ha tenido a punta de promesas incumplidas, pues son más de 5 millones de pesos lo que les deben a cada una de los trabajadoras, quienes por su profesionalismos no han dejado a sus pacientes abandonados, pero sí han tenido que vivir situaciones difíciles en sus hogares por falta del dinero.

“Muchos de nuestros compañeros han tenido problemas en los bancos por la falta de pago. Los han sacado de sus casas porque no tienen cómo pagar el arriendo, no tienen para comprarles ropa a sus hijos. El desespero nos ha llevado a hacer la protesta pacífica para exigir nuestros derechos”, aseguran las enfermeras.

Ante esta situación, desde el pasado lunes -19 de diciembre- las enfermeras adelantan una protesta pacífica frente a las instalaciones de la IPS, allí con pancartas e incluso algunas se encadenaron a la puerta de ingreso, exigen que les cancelen los meses (julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre) que les deben.

“No es justo que nuestros hijos tengan que pasar una navidad sin comida y sin ropa porque los patrones no nos pagan. Ellos nos dicen: “pónganse la camiseta, ayúdenos, no nos abandonen los pacientes”, pero ellos no se ponen en nuestro zapatos. Ya nos pidieron la casa donde vivimos porque no tenemos para pagar el arriendo y los servicios los cortaron, necesitamos soluciones”, agregó una enfermera.

Así mismo, las profesionales aseguran que ya han “hecho el llamado a las EPS y nos dicen que ya giraron los recursos para que nos cancelen. Pero nadie nos responde”. La mayoría de estas trabajadoras son madres cabeza de hogar y necesitan el dinero con urgencia para poder sostener a sus hijos.

La IPS Best Home Care es una empresa privada con presencia en varias regiones del país, que presta servicios de salud domiciliarios. Esta institución fue fundada en la capital santandereana, donde en reiteradas ocasiones los profesionales de la salud han denunciado demoras en los pagos de su salarios, por lo cual en algunos casos han optado por renunciar.

Pese a que en varias oportunidades SEMANA intentó comunicarse con la IPS no fue posible obtener respuesta con respecto a la situación de las enfermeras.